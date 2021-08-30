Московских школьников освободили от сдачи ПЦР-теста

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что детям перед 1 сентября не нужно проходить ПЦР-тестирование.

«ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны. Еще раз повторюсь: дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой допускаться в школы не будут», – цитирует Ракову ТАСС.

Сегодня, 30 августа, «Эксперт» сообщал, что столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Как подчеркнул мэр, в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе одна из лучших в стране, передаёт ТАСС.

«В Москве на сегодняшний день ситуация с коронавирусом, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны, – подчеркнул Собянин. – Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций».

При этом градоначальник подчеркнул, что число новых заболевших упало уже до минимальных значений прошлых периодов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отметит не только тех медиков, которые работали в «красной зоне» в период эпидемии коронавируса, но и тех, кто участвовал в прививочной компании против COVID-19.

На стимулирование медицинских работников, на чьи плечи легла вакцинация населения, правительство дополнительно выделило более 7,8 млрд руб. Все эти средства пойдут на выплаты за дополнительную нагрузку, оплату отпусков, а также компенсации тем, кто свой отпуск не отгулял.