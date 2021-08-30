МВД признало комика Мирзализаде пожизненно нежелательным в России

Министерством внутренних дел России принято решение о нежелательности пребывания в РФ гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно, сообщает сайт МВД.

«Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство. В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», – сообщает сайт министерства.

9 августа суд приговорил Мирзализаде к 10 суткам ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды.