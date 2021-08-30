От «зеленого» металла до Устойчивого развития

В терминологии «зеленой» повестки существует некоторая путаница: она происходит оттого, что люди и целые государства по-разному трактуют некоторые понятия. Но, на самом деле, все просто: есть проблема выбросов СО2 и необходимость их сокращения, есть проблематики «зеленой» энергетики, «зеленой» экономики и устойчивого развития.

Выбросы СО2 – это углеродная нейтральность или сокращение углеродного следа. Эта проблема связана с Киотским протоколом и Парижским соглашением. Выбросы СО2 необходимо сокращать, чтобы не повышалась средняя температура атмосферы планеты. Основные источники выбросов СО2 - энергетика, сельское хозяйство, транспорт и промышленность. С целью контроля и сокращения выбросов СО2 появились квоты.

Поскольку электроэнергетика производит много СО2, а электроэнергия используется повсеместно, отдельно рассматривается сокращение выбросов в энергетике - эта тема и есть «зеленая» энергетика. Суть ее состоит в том, чтобы заменить источники энергии, использующие ископаемое топливо на возобновляемые (ВИЭ) и экологически чистые – потому она и «зеленая». Затраты на производство «зеленой» энергии заметно выше, чем затраты при использовании ископаемого топлива, хотя именно углерод-нейтральная энергия предпочтительна в использовании.

Для того чтобы выровнять экономическое положение традиционной электрогенерации и ВИЭ появились «зеленые» сертификаты – они подтверждают происхождение энергии из чистых источников. К этой же проблематике относится и «энергопереход» - замена в энергобалансе традиционных источников энергии на возобновляемые.

Понятие «зеленая» экономика значительно шире понятия «зеленой» энергетики и предполагает модернизацию всей промышленности, транспорта и сельского хозяйства с целью сокращения самых разных выбросов (включая СО2, но не ограничиваясь им), отходов и т.д. Модернизация всех отраслей – капиталоемкое занятие, поэтому чтобы стимулировать инвестиции в обновление фондов, используются «зеленые» облигации, - инструмент ответственного инвестирования или ESG-инвестирования.

Наконец, самое широкое понятие - Концепция устойчивого развития, которая объединяет все вышеуказанные истории, но ими не ограничивается. В настоящее время действует верхнеуровневая программа Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года, включающая в себя такие цели, как: ликвидация нищеты и голода, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, индустриализация, инновации и инфраструктура, и другие.

Принципы устойчивого развития являются определяющими в спорных ситуациях вокруг «зеленой» темы. Например, в дискуссии о том, является ли атомная энергетика и гидроэнергетика «зеленой», есть разные точки зрения. Сторонники развития атомной и гидроэнергетики ссылаются на то, что уровень выбросов СО2 у них нулевой – значит, их можно и нужно считать «зелеными». Их оппоненты возражают: у атомных станций есть риск аварии с последствиями для природы, а при строительстве гидростанций приходится затапливать значительные территории, что нарушает экологический баланс – значит, в соответствии с принципами устойчивого развития, ни те, ни другие считать «зелеными» нельзя.

То есть, при определении «зелености» энергетики недостаточно оперировать только уровнем выбросов СО2 или только возобновляемостью источников энергии – необходимо применять комплексный подход. То же относится и к использованию энергии из разных источников в промышленности.

Проблематику экологии и устойчивого развития на международном уровне начали обсуждать в начале 70-х годов ХХ века (знаменитый доклад Римского клуба «Пределы роста»), и в тот период СССР принимал активное участие в формировании повестки. К сожалению, в дальнейшем представители СССР, а позже России устранились от работы в этом направлении, и сейчас в стране отсутствуют специалисты мирового уровня, которые могли бы концептуально влиять на формирование обсуждаемых вопросов. Поэтому, даже участвуя в рабочих группах ООН по ЦУР, Россия, как и многие другие страны, вынуждена руководствоваться тем пониманием проблематики, которое формулируют, например, противники атомной энергетики, формирующие общепринятую экспертную позицию в сфере УР.

При этом на национальном уровне и Россия, и другие страны вовсе не собираются отказываться от атомной энергетики или гидроэнергетики и продолжают считать их «зелеными». Но эта, российская, «зеленость» не считается достаточно «зеленой» в ЕС.

Реализация «зеленой» политики на национальном уровне

Самый продвинутый и последовательный в формулировании и реализации «зеленой» политики регион в мире - ЕС.

Европейский «Зеленый курс», представленный в конце 2019 года, содержит дорожную карту к «климатически нейтральной» экономике, в которой рост благосостояния не привязан к потреблению ресурсов. По подсчетам ЕК, циркулярная экономика может к 2030 году дополнительно увеличить ВВП ЕС на 0,5%, создав около 700 000 новых рабочих мест, а к 2050 европейская экономика должна стать полностью углеродно-нейтральной, то есть, перейти на ВИЭ, а в случае продолжения использования ископаемого топлива, все выбросы СО2 – должны быть уловлены или компенсированы. Одной из составных частей этой политики является и так взволновавший российских экспортеров трансграничный «углеродный налог». По замыслу ЕС, он должен уравнять позиции европейских производителей, которые вынуждены тратить дополнительные средства на сокращение углеродного следа, и иностранных экспортеров, которые не тратят средства на сокращение углеродного следа у себя на родине.

В отличии от ЕС, у США нет четкой стратегии «озеленения» экономики: президент Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения, а сменивший его президент Джо Байден вернул свою страну в него, но реальных действий пока не видно. Хотя в бюджете на 2022 год уже заложены серьезные средства на энергопререход.

Китай пообещал «выйти на пик выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года». Об этих планах было объявлено еще в 2020 году, однако, до сих пор не обнародована дорожная карта мероприятий. Китайский план расценивается как крайне амбициозный и предполагает необходимость 5,5 трлн долларов инвестиций в полную перестройку энергетики, сталелитейной, угольной и цементной промышленности.

Россия еще только готовит собственную Стратегию низкоуглеродного развития. Это – модифицированная Стратегия социально-экономического развития, в которую предполагается добавить углеродную нейтральность к 2050 году. При этом Минэкономразвития и ВЭБ.РФ уже активно работают над развитием «зеленого» финансирования на принципах ESG.

Группы интересов

В России первой обозначила свои интересы в сфере «зеленой» экономики и низкоуглеродной трансформации группа Анатолия Чубайса (название очень условное – дано по двум причинам. Во первых Чубайс очень интересовался проблемой еще в самом начале 2000-х, на волне квотирования выбросов СО2 в соответствии с обязательствами России по Киотскому протоколу. Во-вторых Чубайс в ноябре 2020 года назначен спецпредставителем Президента по контактам с международными организациями в сфере устойчивого развития. Близкие к нему люди уже расставлены на ключевые для этой работы позиции и работают над принятием нормативной базы, а после ее принятия будут осуществлять методологическую поддержку и верификацию «зеленых» проектов). Сюда можно отнести и ВЭБ.РФ, назначенный методическим центром по поддержке ESG-финансирования.

Судя по всему, в Правительстве сформировался и альтернативный центр интересов по данной теме при Первом вице-премьере Андрее Белоусове – это рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. К декабрю 2021 года эксперты и рабочие группы должны проанализировать, какие отрасли и в какой степени должны быть охвачены декарбонизацией, а в начале 2022 года стратегию адаптации экономики к глобальным климатическим и регуляторным изменениям планирует рассмотреть премьер Михаил Мишустин.

Процесс был запущен известным меморандумом Чубайса в конце июня. Методическим центром этой группы будут Аналитический центр при Правительстве и ЦМАКП. По всей видимости, к этой группе будет тяготеть и РСПП, представляющая интересы крупного бизнеса, которые могут пострадать из-за «зеленой» политики ЕС.

«Зеленая» медь

В России энергопереход и «зеленая» повестка будут иметь свою национальную специфику.

Во-первых низкоуглеродная стратегия РФ, соответствующая Дорожная карта и любые действия Правительства РФ в этой сфере будут долгосрочными. Программа будет разбиваться на этапы и будут довольно сильно отличаться от «Зеленого курса» ЕС. Если говорить о сроках, установленных соответствующими стратегиями ЕС и Китая (2050/2060гг), то России придется планировать свою политику примерно на такой же горизонт.

Во-вторых «зеленая» политика РФ, по всей видимости, будет ориентирована не столько на использование ВИЭ, сколько на атомную и гидроэнергетику.

В-третьих, компании, которые предполагают, что «Зеленая политика» РФ может сильно повлиять на их бизнес, уже сейчас очень активно участвуют в рабочих группах при правительстве, чтобы не просто быть в курсе планируемых мероприятий и нормативных документов, но и повлиять на их содержание, а также максимально быстро адаптировать свой бизнес к новым требованиям.

Сегодня госкорпорация «Росатом», и ПАО «РусГидро» прорабатывают вопрос того, чтобы их энергия считалась «зеленой», а сертификаты действовали в Европе. Именно поэтому крупнейшие металлурги, они же потребители электроэнергии, пытаются выстроить стратегические союзы с энергетиками. Например так ВСМПО-Ависма приобрела 5% акций «РусГидро», материнская компания «Русал» - Эн+ владеет несколькими ГЭС и т.д.