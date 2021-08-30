Пауэлл анонсировал сворачивание стимулов. Почему это так вдохновило рынки?

Главное событие лета для финансовых рынков состоялось. На ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул выступила глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Реакция рынка оказалась неоднозначной, но туман неопределенности все же немного рассеялся.

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Самое главное - не то, что говорит председатель Федрезерва, а то, как он это говорит. Послание Джерома Пауэлла было четко и ясно воспринято рынком оптимистично, ведь главная мысль заключалась в том, что сокращение программы количественного смягчения действительно приближается, однако о повышении ставок пока не стоит даже и думать.

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При этом Пауэлл даже не назвал сроков этого сокращения. Более того, он очередной раз заявил, что рост инфляции является временным, отметив риски распространения дельта-штамма коронавируса

«Если Федрезерв ужесточит политику в ответ на факторы, которые окажутся временными, несвоевременная корректировка политики неоправданно замедлит рост занятости и другую экономическую активность, и опустит инфляцию ниже, чем хотелось бы», — сказал глава ФРС.

Иными словами, заявление оказалось даже более мягким, чем кто-либо мог ожидать. Как результат, индекс широкого рынка S&P 500 впервые превысил отметку в 4500 пунктов, установив уже 52-й максимум за 2021 год. Больше новых рекордов за календарный год индекс ставил только в 1928 году.

«Голубиные» заявления Пауэлла вполне логично привели к довольно резкому снижению доллара и доходностей казначейских облигаций США, причем синхронному. При этом драгоценные металлы - золото и серебро — пошли вверх, что, впрочем, также укладывается в привычную картину.

И хотя август исторически является одним из самых спокойных периодов торговли с точки зрения колебаний индексов, средний объем торгов в этом году оказался ниже 10-летнего среднего показателя за месяц и самым низким с 2018 года. Как бы то ни было, прошло уже 10 месяцев с тех пор, как S&P не снижался на 5% и более, и пока Федрезерв будет продолжать печатать деньги — а этот процесс будет идти даже после начала сворачивания QE еще достаточно длительное время, индексы, скорее всего, будут сохранять восходящую динамику в том или ином виде.

При этом нельзя очередной раз не отметить неоднородность этого роста. Акции циклических компаний с начала лета выглядят достаточно слабо. Авиакомпании и сектор туризма вообще торгуется в нисходящем тренде, что в целом объяснимо на фоне очередного всплеска заболеваний COVID-19.

И динамика циклических акций в целом укладывается в известные базовые модели. Кривая доходности трежерис, то есть разница между доходностью длинных и коротких облигаций (чаще всего рассматривают разницу между 10-и и 2-х летними бумагами) начала снижаться еще в конце мая. Этот индикатор является наиболее точным с точки зрения оценки рынком экономических перспектив. И если тренд нисходящий - значит крупные трейдеры не ждут бурного экономического роста. Поэтому покупки в акциях в основном сконцентрированы в крупнейших компаниях технологического сектора, которые как раз имеют наибольший вес в индексах, что и толкает их вверх.

Разница доходностей 10-летних и 2-летних трежерис тем временем находится на уровне февраля этого года, и такие акции, как Ford и Caterpillar также опустились до февральских уровней.

Выступления главы Федрезерва вдохнуло в российскую валюту новые силы. Доллар подешевел на Московской бирже за сессию на 70 копеек, евро - на 46.

Этому способствовали и цены на нефть, которые полностью отыграли недавний провал, и по итогам пятницы прибавили около полутора процентов, а с начала недели — более 10%. Бочка Brent стоит более 72,5 долларов.

Учитывая крайне высокую волатильность нефтяного рынка, есть все основания полагать, что в обозримом будущем котировки могут подняться еще выше — в район 80 долларов за баррель. Это будет оказывать поддержку российской валюте, и вероятность достижения уровня в 72,5 рубля за доллар оценивается, как очень высокая.