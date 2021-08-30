Пауэлл выступил. Рынки успокаиваются. Временно

В пятницу, 27 августа, на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступил глава ФРС США Джером Пауэлл. Последние несколько недель инвесторы ожидали этого заявления, пытаясь понять, насколько регулятор готов к сокращению вливания ликвидности в рынки. Статистика в целом свидетельствовала в пользу такого развития событий — как и выступления других представителей ФРС. Поэтому участники торгов начали в преддверии выступления Пауэлл избавляться от рисковых активов.

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Однако председатель разочаровал «ястребов». Да, он действительно признал, что ФРС может начать отказ от стимулов уже в этом году, так как темпы восстановления экономики США превышают ожидания. Однако в целом Пауэлл сделал достаточно сдержанные заявления, отметив, что штамм «дельта» создает риски для экономики Штатов. При этом он подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может стать «особенно вредной» ошибкой.

Позитива рынкам добавила нефть, которая к вечеру пятницы выросла в цене на 2,2%, до 72,62 доллара за баррель. На этом фоне по итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 3887,38 пункта, индекс РТС — на 1,8%, до 1664,25 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 2,5%. В целом же за неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4-2,5%, а доллар подешевел на 68 копеек, подсчитал «Интерфакс».

Рынки занервничают к концу недели

Новая неделя начинается для российского рынка позитивно, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Нефть существенно подорожала за прошлую неделю на фоне урагана Ида в Мексиканском заливе. Однако динамика нефтяных фьючерсов далеко не главный фактор. В рамках симпозиума в Джексон-Хоуле председатель ФРС озвучил позицию американского регулятора, состоящую в том, что он не будет спешить со сворачиванием количественной программы и тем более не строит планы повышения ставки в обозримом будущем.

Центральные банки продолжат осуществлять достаточно мягкую политику в условиях постоянных рисков коронавирусной инфекции, уверен эксперт. То есть, никто в ближайшее время не откажется от мер поддержки экономического роста. Для российского рынка эти меры выражаются в высоких ценах на основные товары экспорта. Поэтому финансовые показатели корпораций останутся достаточно сильными, что обещает существенный возврат инвестиций в виде дивидендов и обратных выкупов. Коэффициент ожидаемой прибыли на предстоящий год к текущей стоимости рынка составляет менее 7, что существенно ниже аналогичных мировых рынков и тем более развитых рынков.

Текущая неделя, скорее всего, пройдёт в попытках закрепиться выше 3900 пунктов по индексу МосБиржи, ожидает Кочетков. Ближе к пятнице нервозность будет возрастать: вероятная сильная статистика по рынку труда в США вновь способна спровоцировать укрепление доллара и уход капитала от риска. Впрочем, рынок может получить, как позитивный, так и негативный импульс, когда во вторник и среду выйдут индексы деловой активности Китая. В июле экономика КНР показала заметное замедление и сохранение этой тенденции в августе стало негативом для сырьевых активов, а через них и для российских акций.

Российский рынок следует за мировыми

Для финансовых рынков в целом и для российского в частности прошлая неделя стала знаменательной буквально в последний день, говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Долгожданная речь главы ФРС поддержала рисковые активы, к которым относятся и российские акции. Но значение посыла ФРС выходит за рамки недели и даже августа в целом, уверен эксперт. Это среднесрочный фактор. Поэтому и понедельник открылся ростом, когда индекс повышался над 3914 п., прибавляя 0,7%. Схожая динамика и у индекса РТС — плюс 0,6%, до 1676 п. при открытии торгов.

Сегодня в течение дня важных событий не ожидается, полагает эксперт. Значимые данные по ВВП России за второй квартал выйдут вечером и могут воздействовать на торги вторника. В понедельник же эмоциональное открытие способно смениться более сдержанной динамикой. Инвесторы способны посчитать текущие факторы локально уже учтёнными в ценах и фиксировать прибыль после роста. Да и нефтяные цены не способствуют нарастанию безграничного оптимизма на российских площадках — баррель Brent в понедельник теряет в цене, снижаясь с 72,5 к 72,3 долл. Соответственно, предположительный диапазон для индексов на сегодня — 3900—3916 п. для МосБиржи и 1664—1677 п. для РТС.

В целом неделя может быть более волатильной начиная со среды, добавляет Гринштейн. В этот день не только начинается новый месяц и осенний сезон на рынках, но и выходит целый ряд важных данных: данные по занятости в США, значимые для ФРС; информация о запасах нефти в США, интересная для ценообразования на «чёрное золото»; показатели по экономике России — объём розничных продаж, уровень безработицы и ВВП. А в пятницу рынок ждёт обширного отчёта по рынку труда в США.

В целом же российский рынок — на подъёме вслед за мировыми. И есть смысл при некоторой коррекции рассматривать покупки перспективных бумаг — в частности, энергетического и потребительского секторов.