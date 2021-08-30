Преемник Ангелы Меркель сдает позиции

Чем ближе выборы в бундестаг и выборы федерального канцлера Германии, тем больше слабеют позиции христианских демократов и их лидера Армина Лашета.

Конечно, глава Христианско-демократического союза (ХДС) и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия может винить в снижении рейтингов своей партии и своего собственного обстоятельства: сначала природу, устроившую сильнейшее наводнение, а следом заокеанских союзников, крайне неудачно выводящих войска из Афганистана. Но, говоря откровенно, в первую очередь винить ему все же следует самого себя.

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В последние несколько месяцев Лашет допустил несколько грубых ошибок и ляпов, недопустимых для политика такого ранга, претендующего к тому же на то, чтобы возглавить первую экономику Европы. Самым заметным среди них стал смех во время пресс-конференции в одном из пострадавших от наводнения городе на северо-западе ФРГ. Лашет таким образом собственноручно понизил не только свои шансы, но и шансы своей партии на выборах в немецкий парламент, которые состоятся 26 сентября. Весной ХДС с огромным трудом оторвался от «зеленых», но сейчас, благодаря в том числе и своему лидеру, уступает в нескольких опросах социал-демократам (СДПГ).

У Армина Лашета был отличный шанс исправить ситуацию: теледебаты. Однако он не только не воспользовался им — по крайней мере, пока, — но и еще больше ухудшил свое положение. В воскресенье вечером в Германии состоялся первый тур теледебатов между тремя кандидатами на пост канцлера ФРГ, который после 16 лет освобождает Ангела Меркель. Ее наследнику и протеже Лашету противостояли вице-канцлер ФРГ и министр финансов, социал-демократ Олаф Шольц, а также лидер партии «зеленых» Анналена Баербок. Победителем дебатов, продлившихся более полутора часов, стал Шольц, в пользу которого высказались, по данным социологической компании Forsa, 36% зрителей. Анналене Баербок отдали победу 30%, а Армина Лашета победителем назвали лишь 25% участников опроса.

Технократ Шольц выбрал для дебатов удачную тактику: он отражал нападки конкурентов, но сам благородно их ни в чем не обвинял. С другой стороны, ему, в отличие от соперников, не нужно было ничего исправлять: к теледебатам он неожиданно для многих пришел фаворитом. Сыграли в пользу Олафа Шольца и недавние скандалы с его соперниками: Аннулену Баербок и Армина Лашета обвинили в плагиате при написании книг. После того, как они признали ошибки, их рейтинги значительно снизились.

Неубедительнее всех выглядел Армин Лашет, обвинивший Шольца в поддержке проекта по развитию военных дронов, а Баербок — в том, что ее партия ослабит конкурентоспособность Германии введением дополнительных правил и ограничений для немецких компаний.

«Вы наденете кандалы на ноги нашей экономики, — упрекнул он лидера “зеленых”, — и велите ей бежать быстрее».

Баербок не осталась в долгу, обвинив Лашета в отсутствии четкого плана действий, когда он попытался атаковать программу ее партии по борьбе с детской бедностью.

«Вы правили страной много лет, но до сих пор не имеете плана, — сказала она. — Было бы замечательно, если бы вы хотя бы что-то предложили».

Из всех кандидатов Баербок была настроена воскресным вечером наиболее воинственно. Она заявила, например, что ни ХДС, ни СДПГ не обладают тем, что необходимо, чтобы вести Германию в будущее. Экономике ФРГ, по ее словам, сильнее всего сейчас угрожают изменения климата и цифровые технологии.

«Годы ожидания успехов от Большой коалиции ХДС и СДПГ не принесли нашей стране ничего хорошего, — заявила она. — Нам нужен новый старт».

Так или иначе, после первых теледебатов соотношение сил на выборах канцлера ФРГ вряд ли изменится. Едва ли Баербок и Лашет, имевшие накануне дебатов рейтинги на уровне 15 и 11% соответственно, сумеют поколебать лидерство Шольца, рейтинг которого сейчас намного выше — 35%.

Что касается выборов в бундестаг, то и на них христианские демократы уже не фавориты. Занятые весенней борьбой с «зелеными», они пропустили рывок социал-демократов. При этом их собственный рейтинг значительно снизился. Согласно последнему опросу Forsa, впервые за полтора десятилетия СДПГ обошла ХДС: 23 и 22% соответственно. Если такой расклад не изменится, то впервые после Второй мировой войны в Германии возможно появление трехсторонней правящей коалиции, состоящей из христианских демократов, социал-демократов и «зеленых».