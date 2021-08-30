Reuters: Россия и Венгрия согласовали условия газовой сделки

Россия и Венгрия согласовали условия нового газового соглашения, сообщает Reuters. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новое соглашение о поставках газа рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя 10 лет после его заключения. В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно 3,5 млрд через территорию Сербии, миллиард кубов через Австрию.

Сегодня, 30 августа, «Эксперт» сообщал, что цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов поднялась до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов США за тысячу кубометров природного газа. В пятницу торги закрылись на отметке 586 долларов за тысячу кубометров.

25 августа «Эксперт» писал, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопроводы на территории ЕС частично заполнялись альтернативным поставщиком. Под действие обновленной газовой директивы ЕС попали не только наземные, но и морские газопроводы в ЕС.

19 августа «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявление компании.