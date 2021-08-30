Российские космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что отсек с трещинами в модуле «Звезда» Международной космической станции был изолирован от основного объема станции, сообщают «РИА Новости».

«Негерметичные, проблемные места на станции нашим экипажем заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа», – сказал Устименко.

В сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха.

В октябре 2020 года экипаж обнаружил трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее.

В марте экипаж обнаружил вторую трещину, которая также была заклеена. Утечка воздуха уменьшилась, но не прекратилась.

В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту.