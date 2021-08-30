Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве.

Как подчеркнул мэр, в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе одна из лучших в стране, передаёт ТАСС.

«В Москве на сегодняшний день ситуация с коронавирусом, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны, – подчеркнул Собянин. – Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций».

При этом градоначальник подчеркнул, что число новых заболевших упало уже до минимальных значений прошлых периодов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отметит не только тех медиков, которые работали в «красной зоне» в период эпидемии коронавируса, но и тех, кто участвовал в прививочной компании против COVID-19.

На стимулирование медицинских работников, на чьи плечи легла вакцинация населения, правительство дополнительно выделило более 7,8 млрд руб. Все эти средства пойдут на выплаты за дополнительную нагрузку, оплату отпусков, а также компенсации тем, кто свой отпуск не отгулял.

