Стоимость газа в ЕС приблизилась к $600

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов поднялась до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов США за тысячу кубометров природного газа, сообщает «Интерфакс». В пятницу торги закрылись на отметке 586 долларов за тысячу кубометров.

25 августа «Эксперт» писал, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопроводы на территории ЕС частично заполнялись альтернативным поставщиком. Под действие обновленной газовой директивы ЕС попали не только наземные, но и морские газопроводы в ЕС.

19 августа «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявление компании.