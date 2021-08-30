В Кремле рассказали, будет ли Москва пересматривать статус «Талибана»

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, будет ли Москва пересматривать статус «Талибана» *, который признан в России террористической организацией.

По словам представителя Кремля, данная постановка вопроса пока преждевременная, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, что российский лидер Владимир Путин и наш МИД уже отмечали, что мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано в Афганистане, – заявил Песков. – Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована».

При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что пока идёт эвакуация из страны иностранцев и афганцев, желающих покинуть родину. Там идёт очень опасный процесс, который связан с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги «Талибана», а уже после этого можно будет делать какие-то выводы», – резюмировал Песков.

Напомним, ещё в начале июля по итогам визита в Москву представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин заявил, что лидеры «Талибана» обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.

Кроме того, Шахин заверил, что Талибан не намерен атаковать дипломатические представительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

«У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности российские или каких-либо других стран», – сказал представитель движения.

Кроме того, Шахин заявил, что Талибан не намерен нападать на афгано-таджикскую границу.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена