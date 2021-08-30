В Париже скорость автомобилей ограничили до 30 км/час

Власти французской столицы с 30 августа ограничили скорость движения автотранспорта в городе до 30 километров в час. Новое ограничение не коснулись городской кольцевой автодороги и нескольких крупных городских автомагистралей. По кольцевой можно ездить со скоростью 70 километров в час, а по остальным улицам 50 километров в час.

Городские власти объяснили свое решение заботой об экологии и желанием снизить количество ДТП.

По проведенным социологическим исследованиям, около 61% парижан одобряют это решение властей.