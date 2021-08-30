В России обнаружен самый смертоносный штамм туберкулёза

Российские учёные обнаружили самый опасный штамм возбудителя туберкулеза. Установлено, что он существенно отличается от остальных получивших распространение вариантов высокой летальностью.

Как известно, что возбудителем туберкулёза является палочка Коха, которая поражает не только лёгкие, но и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным путём – достаточно вдохнуть всего несколько микробов, чтобы он поселился в организме.

Считается, что почти четверть всего населения земного шара являются носителями палочки Коха, но не болеют туберкулезом и не представляют опасности для окружающих. Но у каждого из этих людей в любой момент может развиться активная форма инфекции.

При этом РФ входит в число 22 стран мира с наименее благоприятной ситуацией по заболеваемости туберкулезом и занимает третье место по количеству случаев устойчивой к лекарствам формы болезни

Но недавно изученные специалистами штаммы привлекли внимание специалистов из-за их неожиданно сильной связи с резистентностью к антибиотикам и увеличением заболеваемости среди местного населения в азиатской части страны, передаёт Lenta.Ru.

Полученные результаты показали, что бурятский вариант туберкулёза приводил к гибели большого числа животных, в организме которых наблюдалась высокая бактериальная нагрузка и значительные изменения в лёгких и селезёнке.

Таким образом, этот штамм – наиболее смертоносный из всех российских генотипов. При этом данные о миграции людей из Бурятии показывают, что с начала 80-х годов прошлого века регион покинули более 400 тыс. человек, что потенциально несёт угрозу распространения этого штамма за пределы республики. Несмотря на это, бурятский штамм почти не регистрируется где-либо ещё. То есть он широко распространен в Бурятии и не передаётся где-либо ещё.

Между тем многие исследователи всё больше склоняются к тому, что эра антибиотиков постепенно подходит к концу, и уже в самое ближайшее время люди вновь окажутся один на один с опасными, смертоносными инфекциями, включая туберкулёз.