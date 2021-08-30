В США из-за урагана «Ида» количество переработанной нефти снизилось на 12%

Закрытие производств, спровоцированное ураганом Ида, привело к снижению объема перерабатываемой в США нефти на 12%, то есть примерно на 2,11 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg. При этом нефтедобывающая отрасль упала чуть меньше – на 1,74 млн баррелей в день. По информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, которую приводит Bloomberg, это примерно 96% всей нефти, добываемой в Мексиканском заливе. Добыча газа из-за обрушившегося урагана также сократилась почти полностью – на 94%.

«Для четвертой категории урагана можно ожидать простоя нефтеперерабатывающих заводов от четырех до шести недель или более», — сказал Bloomberg Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates LLC, компании, которая занимается аналитикой на рынке (цитата по РБК).

Как сообщает Управление энергетической информации США, чуть меньше половины всех американских перерабатывающих производств расположены вдоль Мексиканского залива (именно на Мексиканское побережье вчера обрушился ураган, ставший одним из самых сильных в истории страны).

На фоне почти полной остановки работы нефтяных производств в заливе, цена нефти Brent 30 августа выросла до уровня 2 августа ($73,67, рост на 1,5%), но скорректировалась к середине дня.

Ураган «Ида» обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Порывы ветра достигали 240 км/ч, урагану была присвоена четвертая категория (из пяти возможных). Губернатор штата сообщил, что без света могли остаться до двух миллионов человек, а президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии и распорядился предоставить Луизиане федеральную помощь для восстановления после урагана.