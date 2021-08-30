Врач рассказал, что категорически нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Употребление некоторых продуктов перед вакцинацией от коронавируса может привести к негативным последствиям. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказал российский врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

По словам специалиста, если за несколько дней до вакцинации скорректировать своё питание и отказаться от некоторых продуктов, то можно избежать побочных эффектов. В частности, он рекомендует не переедать, а также не употреблять пищу, которая может вызвать аллергию.

«Чтобы избежать аллергической реакции я бы посоветовал не пробовать новой пищи, а есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки молока или колбасы. Никаких экспериментов быть не должно, как и чего-то экзотического», – подчеркнул Харлов.

Переедать же, по его мнению категорически нельзя, так как это может стать ударом по иммунной системе. Из-за этого же перед вакцинацией надо ограничить в рационе питания количество блюд, содержащих большое количество углеводов.

«Основное табу перед прививкой – это сладкое, так как такая пища повышает уровень сахара в крови. А если сахар выше, то человек тяжелее перенесёт прививку. Это касается и других углеводов, даже не сладких. Например, ограничьте употребление хлеба, каш, блюд из картофеля. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все побочные эффекты после вакцинации пройдут», – пояснил врач.

Также медик призвал минимум вдвое снизить потребление фруктов. При этом цитрусовые – лимон, лайм и грейпфрут – можно оставить в своём рационе.

«Скорее всего, негативно повлияют на самочувствие вакцинированного бананы и виноград. Плохая идея перед прививкой – съесть дыню, так как она аллергенна. При этом более аллергенна, чем тот же арбуз», – резюмировал Харлов, добавив, что аналогичных правил следует придерживаться также в течение 2-х недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

Ранее сообщалось, что общий уровень антител после вакцинации от COVID-19 начинает падать уже через шесть недель и может упасть более чем на 50% в течение десяти недель.

Согласно результатам исследования учёных Университетского колледжа Лондона, которые изучили данные 600 привитых человек, после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. При этом специалисты отмечают, что пока не могут объяснить всех последствий от снижения антител в плане защиты от коронавирусной инфекции.

