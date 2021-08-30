Японцы в восторге от российского вертолёта Ка-52М

Читатели портала Yahoo News Japan в восторге от российского боевого вертолёта Ка-52М «Аллигатор».

В комментариях к материалу о поставках «Аллигатора» в российской армию японцы, прежде всего обратили внимание на дизайн нашей крылатой машины. В частности, один из них написал, что «советские и российские вертолеты — все красавцы!». Другие пользователи восторженно оценили конструкции винта, назвав его «российской изюминкой».

При этом пользователь под ником uhauha подчеркнул, что «Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси». Кроме того, японцы отметили высокий уровень российского военного производства.

«Уверен, что их ВПК приготовил ещё немало «сюрпризов» для американцев!», – заявил один из них.

Наша справка

Ка-52М («Аллигатор») – российский боевой вертолёт, командирская машина армейской авиации и морской пехоты, которая осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолётов.

Ка-52М получил новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси.

Также значительно улучшены эргономика и интерьер кабины. Кроме того, «Аллигатор» обладает намного более широкими возможностями по поражению наземных и воздушных целей, чем базовая версия. В частности, увеличены дальность обнаружения и распознавания целей, соответственно возможности применения вооружения для работы, как на земле, так и в воздухе.

