«Зелёная» повестка как инструмент конкурентной борьбы

Похоже, мы возвращаемся к истокам. Оксфордский словарь говорит нам, что поклонение природе считается первоисточником современных религиозных верований. И действительно, современные экономисты и идеологи напрочь забыли о человеке, перейдя от обожествления человеческого капитала и индустриализации к обожествлению природы и окружающей среды. Но цель не поменялась: формирование контроля над энергоресурсами за счет тех людей — преимущественно из других стран — чье сознание замутнено мощными информационно-пропагандистскими кампаниями, в которых объясняется, что именно стало сейчас главным для жизни.

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Индустриальная революция, общество потребления — стратегии развития, которые, безусловно, нанесли урон окружающей среде. И сегодня европейское и американское коммерческо-экологическое лобби нашло новый «правильный» инструмент для достижения собственных целей: создание комфортной среды обитания. Но насколько мы уверены в собственной значимости и возможности влияния если не на Вселенную, то хотя бы на нашу планету?

Представим себе самые простые цифры. Возраст Земли примерно 4,5 миллиарда лет, человечества — 3—6 миллионов лет, а документальным и научным исследованиям природы всего лишь порядка 300 лет — даже процент считать не хочется. Изменения в окружающей среде за период наблюдения по отношению к возрасту планеты находятся в пределах погрешности.

Конечно, ясность понимания того, что окружающая среда должна быть под защитой, несомненна. Но и ощущение, что нами манипулируют, тоже присутствует. Так что же делать?

Самое сложное в этой ситуации для нас и для страны — отсутствие идей и идеологии, которую мы можем противопоставить навязываемому «озеленению» сознания. А оно происходит и несет с собой вполне определенный экономический эффект. Например, следование новым тенденциям в экологических стандартах и требованиях к топливу привели к огромным тратам в иностранной валюте на модернизацию оборудования для нефтепереработки. Но как только российские предприятия ТЭК закончили переоснащение, «зеленая повестка» пошла дальше, и оказалось, что даже топливо стандарта Евро-6 уже не экологично. Теперь необходимы электричество и водород.

России необходима собственная фундаментальная система регулирования окружающей среды. Наличие такой системы наряду с новой идеологией позволит сэкономить огромные государственные средства, которые могут быть направлены на выплаты «углеродных» сборов, позволит сохранить окружающую среду, укрепить нашу экономику и сохранить страну для будущих поколений. Чтобы сформировать эту систему, нужно ответить себе на ряд вопросов. Каковы основные проблемы предлагаемой нам зарубежными идеологами стратегии «устойчивого развития»? Где системные ошибки и в чем заключаются скрытые «мины», подкладываемые под российскую экономику?

Первое: самым активным участником продвижения принципов ESG (экологического, социального и корпоративного управления — от англ. Environmental, Social, and Corporate Governance — Expert.ru) являются банки. Смысл их деятельности — зарабатывать деньги во что бы то ни стало. и финансовый оптимизм банков по поводу «зеленого финансирования» обоснован не реальным стремлением к сохранению окружающей среды, а модным инвестиционным трендом. То есть, если завтра появятся фьючерсы на рабов или на запрещенные к обороту вещества, банки с оптимизмом бросятся вкладываться в новые финансовые инструменты, не видя за деньгами будущего.

Второе: вместо «плохого» автомобиля на бензине или дизеле адепты новой зелёной религии предлагают нам электромобиль. Правда, с не очень понятными сроками эксплуатации, неподготовленной системой утилизации, старыми сетями передачи электроэнергии, которая в свою очередь производится далеко не всегда экологичными способами.

Третье: как вы думаете, кто производит больше других отраслей загрязнений, углеродного следа и мусора? ТЭК? Вовсе нет! Текстильная промышленность и сельское хозяйство выбрасывают куда больше углерода, но мишенью для экофундаменталистов остаётся нефтянка. И это лишний раз доказывает заказной характер «зелёной» кампании, которая, по сути, является инструментом конкурентной борьбы.

Главное, о чем забывают иностранные фундаменталисты от экологии — системный подход к производству и учету углерода, который является основным «козлом отпущения» в современной западной модели. В соответствии с ней определение источников загрязнения и источников погашения углеродного следа исходит из неизвестной логики. Например, производство углерода в российской промышленности, выбросы, добыча углеводородов — рассматривается. А вот уникальные возможности нашего лесного фонда, создающие вполне ощутимые конкурентные преимущества — игнорируются.

Еще один серьезный момент — попытка инициаторов новой «зеленой» экономики сделать вид, что конкуренции и капитализма не существует. Европейские государства несколько лет активно финансируют различные технологии возобновляемых источников энергии, забывая о рынке. Имея в активе эмиссионные центры, они создают преимущества для своих игроков, и финансируют «зелёные» мероприятия на своих территориях за счет всего остального мира. Об Африке или Азии никто не говорит. Складывается ощущение, что устойчивое развитие и «зеленая» экономика будут созданы в новом Эдеме — США и европейских странах. Остальные автоматически будут перенесены в ад.

Российский подход к сохранению окружающей среды требует формирования собственного видения, отличного от западного. Видения, основанного на рациональном экологическом и экономическом подходе, который требует вовлечения человека как разумного существа в сохранение окружающей среды.

Нам необходимо отгородиться от внедряемой из-за рубежа идеологии «зеленой повестки» с ее подтекстом финансового и энергетического передела, заменить ее научным подходом и противопоставить его попыткам поставить российскую промышленность и энергетику в зависимость от прихотей западной цивилизации. Мы должны ориентироваться на взвешенный подход, разумное потребление и непринятие чуждых нам принципов оголтелого и бездумного «озеленения».