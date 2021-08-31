Акции дня: «Яндекс» в тренде у трейдеров

В лидеры торгов вышли акции компании «Яндекс» по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 31 августа. За день бумаги подорожали на +4,39% до 5 587,6 рублей за акцию. Таким образом стоимость акций приблизилась к цене, по которой бумаги торговались в сентябре 2020 года.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне новостей о том, что компания полностью выкупит доли Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. На эти цели «Яндекс» потратит 1 млрд долларов. В результате покупки акций совместного предприятия у Uber 4,5% доля «Яндекса» увеличится до 71%. Также в течение двух лет компания сможет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8–2 млрд долларов.

Сделку планируется закрыть до конца года.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,24% до 3918,96 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,03% до 1684,16 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:14 мск стоила 71,94 доллара за баррель (-0,40%). Российская валюта укреплялась – 73,24 рублей за доллар.