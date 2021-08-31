Более 150 млн рублей вложат в свое развитие еще две локализованные в Москве компании

Агентство промышленного развития Москвы помогло локализовать свои производства еще двум московским компаниям. Всего за восемь месяцев 2021 года на территории Москвы с помощью агентства свои производства разместили девять компаний. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Производства в Москве разместят еще две компании. Они вложат в свое развитие 150 миллионов рублей и создадут 60 новых рабочих мест», — рассказал руководитель ведомства. — «Услуга по локализации промышленных предприятий на территории Москвы востребована, за восемь месяцев 2021 года в столице локализовано уже девять производств».

По словам директора Агентства промышленного развития Москвы Ирины Дегтяревой, обе компании переедут на территорию одной производственной площадки, расположенной на Нагорном проезде.

«Изготовитель маркировочных изделий и компания по производству POS-материалов разместятся на территории производственной площадки АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского». Агентство промышленного развития помогает найти площадки под различные потребности предприятий. Так, например, первая компания займет 100 квадратных метров, а вторая — 700 квадратных метров. Площадка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для размещения промышленных предприятий, она находится на огороженной территории с охраной и возможностью круглосуточного доступа», - рассказала она.

Услуга агентства по подбору производственной площадки предоставляется промышленным компаниям бесплатно. На новой площадке компания «ЭКСПЕРТ» (Label Expert) будет изготавливать маркировочные изделия для предприятий легкой промышленности, специализация компании: печать на текстиле, изготовление бирок, нашивок, самоклеящихся этикеток и другой полиграфической продукции. Компания «ПОСМотри» продолжит реализовывать сложные проекты по оформлению торговых пространств и создавать нестандартные рекламные конструкции: от разработки концепта до производства, монтажа и обслуживания.

«В здании нашего бывшего производства мы провели больше 11 лет. В какой-то момент у площадки сменился собственник, у которого были свои цели: арендный бизнес оказался не в приоритете. Новость о том, что нам нужно переехать в течение 3 месяцев, стала шоком. Узнав о предстоящем выселении, мы сразу начали искать варианты помещений для переезда: наняли несколько риелторов, изучили все возможные базы недвижимости, но все было безрезультатно. В процессе поиска нового производства мы обратились за помощью к коллегам из «АПР». Они максимально оперативно включились в работу и подобрали прекрасный вариант помещения, соответствующий всем нашим требованиям и ожиданиям», - рассказала генеральный директор компании «ПОСМотри» Ирина Нечаева.