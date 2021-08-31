Директор музея во главе Эстонии вытаскивает из запасников запретные вопросы

Алар Карис — так зовут нового президента Эстонии. Со второй попытки он избран президентом страны. Для России это событие примечательно тем, что Карис готов продолжить дело своей предшественницы Керсти Кальюлайд, которая осторожно пыталась наладить отношения с восточным соседом.

Сразу же следует оговориться: Эстония — парламентская республика. От президента здесь, в общем-то, не так уж и много зависит. Но это не значит, что должность номинального главы государства совсем ничего не значит. Во многом, он задает вектор внешней политики страны. Не случайно наименее проблемными российско-эстонские отношения были в период президентства бывшего председателя президиума Верховного совета Эстонской ССР Арнольда Рюйтеля, а наиболее проблемными — при Тоомасе Хендрике Ильвесе, чье детство и юность прошли в США.

Алар Карис, которому в этом году исполнилось 63 года, по своей биографии никак не связан ни с Россией, ни с Америкой, ни даже с политикой. Его поприще иное: наука. В советское время Карис мирно учился и трудился в Эстонской сельскохозяйственной академии и Тартуском университете. Первую руководящую

должность (заведующий кафедрой зоологии) он получил в возрасте за сорок. Правда, потом двигался исключительно по административной, а не научной линии. Последнее место работы — директор Эстонского национального музея.

По идее, такая биография должна предвещать неприятности в отношениях с Россией. Творческая восточноевропейская интеллигенция, традиционно, и сама имперскую метрополию не особенно любит, и в Кремле к ней симпатий не питают. И как правило, крепкому хозяйственнику из бывшей советской номенклатуры и комсомола найти общий язык с Москвой куда проще, чем ботанику из Тарту. Однако Карис попал в тренд, который может многое поменять в отношениях двух стран, сейчас переживающие не лучшие времена.

Тренд этот задала Керсти Кальюлайд, предшественница Кариса. Ее неожиданный визит в Москву в 2019 году и переговоры с Владимиром Путиным, где она предложила российскому президенту приехать с визитом в Эстонию, произвел у нее на родине эффект разорвавшейся бомбы. Вот уже много лет местные политики считают самоочевидным, что политических контактов с Россией быть не должно. Торговать — пожалуйста. Развивать деловые связи — но так, чтобы российский капитал не был сильно представлен на местном рынке. А контакты на высшем уровне исключены.

Кальюлайд это табу нарушила. Правда, никаких особых последствий эта политическая смелость не повлекла. Напротив, сейчас Эстония и Россия пребывают в состоянии «войны высылок»: уже несколько дипломатов той, и другой страны объявлены персонами нон-грата.

И в этих условиях Карис сделал заявление, которое свидетельствует о том, что он намерен продолжить курс предшественницы. Новый президент высказался за встречу с Владимиром Путиным и даже пообещал ради нее, и ради русскоязычных сограждан подучить русский язык. По словам Кариса, у двух стран «много вопросов в воздухе, будь то пограничный вопрос или здешние граждане, которые смотрят скорее в сторону Москвы, чем вовнутрь Эстонии, а также их положение». Для местных патриотов это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Десятилетиями эстонский политический класс стоял на том, что русские Эстонии обсуждению с Кремлем не подлежат. А Карис вообще готов уделить проблеме разделения страны на две общины повышенное внимание. Как он выразился, «Эстонию необходимо начать сшивать вместе. Нитки и иголки у меня нет, но я непременно постараюсь их найти».

Можно, конечно, видеть в этих заявлениях Кариса попытку быть, в глазах избирателей, не хуже, чем Кальюлайд. Она относится к числу самых популярных президентов в истории страны. По

опросам, ее рейтинг высок. Переизбраться Кальюлайд не удалось исключительно потому, что она не нашла общий язык с правящей коалицией. А можно вспомнить, что в Эстонии сейчас — период некоторых сомнений в том, что со вступлением страны в ЕС и НАТО все проблемы с ее безопасностью решены. Этим, в частности, объясняется успех на парламентских выборах 2019 года Консервативной партии — местных евроскептиков.

Говорить о том, что политическая элита Эстонии повернется на восток, разумеется, нельзя. Но желающие поиграть во многовекторность в стране имеются. В этой связи нельзя не вспомнить нашумевшее интервью той же Кальюлайд одному из украинских изданий. В нем все было, как полагается: признание Крыма украинским, одобрение курса страны на вступление в ЕС и НАТО. Вот только помимо всех этих ожидаемых пунктов была и критика судебной системы Украины, и возмутившее Киев заявление, что стране потребуется «наверное, лет двадцать», чтобы приблизиться к членству в Евросоюзе. Одни углядели в этом интервью всего лишь честное, хотя и резкое указание на слабости Украины, другие — реверанс Москве в преддверие шагов навстречу. Избрание Кариса заставляет предположить, что второе вероятнее первого.