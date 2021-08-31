Иск Booking к российским антимонопольщикам отклонен

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконными решения и предписания от 29 декабря 2020 года. Ранее служба признала сервис онлайн-бронирования виновным в рамках дела о навязывании гостиницам требования о соблюдении паритета цен. Ведомство назвало такие действия «антиконкурентными практиками агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка».

Статья по теме: Монополия на российском рынке стоила Booking 1,3 млрд рублей

Обращение в ФАС по поводу этого нарушения подала общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». По результатам рассмотрения дела сервис онлайн-бронирования был признан нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. В результате Booking оштрафовали на 1,3 млрд рублей.

В свою очередь, в Booking заявили, что не согласны с решением ФАС, поэтому оно будет обжаловано — что, собственно, компания и попыталась сделать.

«Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — говорилось в сообщении компании.

Статья по теме: В России планируется создание аналога Booking.com

Но Арбитражный суд, как стало известно, этот иск отклонил.

Решение об отклонении иска Booking в среде туристического бизнеса воспринимают по-разному. В частности, владелец турагентства GM Travel Мурад Магомедрасулов полагает, что имеет место привычное для отрасли выкручивание рук. Регулирующие органы, в том числе ФАС, предпочитают штрафовать и наказывать вместо того, чтобы досконально разобраться в ситуации. А ситуация такова, что отельеры в России сами создали условия, при которых Booking.com, будучи удобной платформой для бронирования, заняла позицию монополиста, считает бизнесмен.

По словам Магомедрасулова, в Европе доля бронирования через Booking не превышает 16% от общего объёма продаж. Это связано с тем, что европейские отельеры используют от 3 до 6 каналов привлечения, и Booking всего лишь один из них. Отечественные же отельеры (за исключением премиум сегмента и сетевых отелей) ленятся заниматься системным продвижением и используют лёгкие пути привлечения клиентов через платформы, несмотря на высокие комиссии того же Booking, поясняет он.

Отельеры и рады были бы освободится от такого гнёта, но деваться им некуда, говорит Магомедрасулов. Отелям нужен трафик, причем, как можно скорее, фактически сразу. Самостоятельное продвижение требует времени и грозит потерей прибылей, особенно, если отель открылся непосредственно перед началом сезона. Учитывая, что в пандемию спрос на внутренний отдых вырос в несколько раз, отельеры использовали быстрый способ привлечения — как раз через Booking. Поэтому, считает бизнесмен, не было намеренной монополизации и навязывания — просто игрок очень силен, и власти, получив жалобу, решили его немного приструнить.

Магомедрасулов считает, что метод кнута в данном случае чрезмерен, и вполне можно было бы обойтись предупреждением. А отечественным отельерам, по его мнению, нужно не скупиться на маркетинг и продвижение себя на рынке, чтобы благодаря узнаваемости можно было диверсифицировать каналы трафика и не зависеть от таких гигантов, как Booking.