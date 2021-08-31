Курс доллара: рубль ждет важные новости из-за океана

Российский рубль начал новую рабочую неделю небольшим укреплением к основным резервным мировым валютам благодаря дорожающему «чёрному золоту» и на фоне общемирового оптимизма после «голубиного» выступления руководителя американского регулятора Джерома Пауэлла в прошедшую пятницу.

Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составлял 73,48 руб., что на 13,75 коп. дешевле чем при закрытии предыдущей сессии. Немного потеряла и единая валюта ЕС – евро стоил в 19:00 мск 86,66 руб. (-13,25 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Таким образом, глобальные игроки продолжают позитивно оценивать выступление Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Последние несколько недель инвесторы ожидали заявление главы ФРС, пытаясь понять, насколько центробанк США готов к сокращению вливания ликвидности в рынки. Статистика в целом свидетельствовала в пользу такого развития событий – как и выступления других представителей Федрезерва. Поэтому участники торгов начали в преддверии выступления Пауэлл избавляться от рисковых активов.

Однако председатель ФРС разочаровал «ястребов». Да, он действительно признал, что регулятор может начать отказ от стимулов уже в этом году, так как темпы восстановления американской экономики превышают ожидания. Однако в целом Пауэлл сделал достаточно сдержанные заявления, отметив, что штамм «дельта» создаёт риски для экономики США. При этом он подчеркнул, что ужесточение ДКП сейчас может стать «особенно вредной» ошибкой.

Естественно, такие словам Пауэлла не могли остаться незамеченными рынками и доллар ожидаемо стал дешеветь ко всем валютам, в том числе к рублю.

В свою очередь Александр Захаров из Экспобанка напомнил, что на этой неделе рынки ждут статистику по безработице в США, которая почти наверняка окажет влияние на индекс доллара.

«Скорее всего, эти данные будут в рамках ожиданий, поэтому в ближайшие сессии мы видим пару доллар-рубль в нынешних пределах 73,50-73,75», – полагает он.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что кроме ключевой макростатистики из США и изменения в американских показателях по занятости, важнейшим для курса российской валюты станут данные по фиксации рублёвых позиций на конец августа.

«Последний календарный месяц лета традиционно является своеобразным бенчмарком – это, когда глобальные игроки считают свои доходы и крайне редко приобретают рисковые активы. В этой связи мы ждём, что рубль уйдёт в середину нашего нового диапазона 73,50-76,00. Впрочем, при росте мировых цен на «чёрное золото» наша валюта возможно продолжит умеренно укрепляться», – прогнозирует эксперт.

Рубль ждет важные новости из-за океана

Как напомнили аналитики Reuters, в первой половине дня понедельника после значительного пятничного укрепления, вызванного мягкой тональностью главы Федрезерва Джерома Пауэлла, рубль демонстрировал незначительную, но всё-таки положительную динамику.

При этом эксперты агентства предположили, что несмотря на то, что вчера остаточные продажи экспортной выручки под уплату налога на прибыль помогали рублю, уже в ближайшие сессии российская валюта утратит поддержку налогового периода.

Важнейшим же событием для формирования курсовой динамики, по мнению аналитиков Reuters, станет пятничная статистика о занятости и безработице в США за август. Как пояснили они, именно на эти данные будет опираться американский регулятор на своих заседаниях при принятии решений о времени и темпах завершения программ по стимулированию экономики США.

Ещё одним ключевым фактором для рубля станет объявление российским финансовым ведомством параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила.

«В целом неделя для национальной валюты России будет относительно спокойной. Мы прогнозируем, что в период 31 августа по 3 сентября пара доллар-рубль останется в коридоре 73,00-75,00», – заявили в агентстве Reuters.

Аналогичного мнения придерживается Денис Буйволов из «БКС Мир Инвестиций». При этом, к какой границе обозначенного диапазона окажется ближе пара доллар-рубль зависит сразу от нескольких факторов.

«Речь идёт об общерыночном аппетите к рисковым активам, геополитической обстановке, ценах на «чёрное золото», индексе «американца», и динамике спроса на ОФЗ», – пояснил эксперт.

Кроме того, он полагает, что сдержанным негативом для рубля может стать встреча главы Белого дома Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября, намеченной на вторник.

«Впрочем нефтяные котировки при слабом долларе и риске прохождения урагана в Мексиканском заливе, скорее всего, станут факторами поддержки нацвалюты. Таким образом, курсовая динамика так или иначе будет формироваться на новостях из-за океана», – предположил Буйволов.