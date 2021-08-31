Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. Каждый год зрители наслаждаются незабываемым шоу, состоящим из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

География стран — участниц проекта традиционно охватывает все стороны света. За 13 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Участниками Фестиваля в 2021 году станут коллективы из Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Россия будет представлена лучшими оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России.

Темой XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» станет «Время, Музыка и Мир».

Конные выступления в дни Фестиваля — это уже неотъемлемая часть программы и культурной жизни «Спасской башни». В этом году на Конном манеже выступят всадники Кремлёвской школы верховой езды, Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го Специального полка полиции Главного Управления МВД России по городу Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство «Идальго» из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводится в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков.