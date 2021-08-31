Московское оборонное предприятие разработало «умный» насос

Предприятие «Темп» им. Ф. Короткова, выпускающее продукцию для российской оборонной промышленности, представило сразу три новые разработки в рамках диверсификации производства на международном военно-техническом форуме «Армия 2021». В их числе «умный» электроприводной управляемый насос (ЭУН) переменной производительности. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Уже более 80 лет предприятие разрабатывает системы топливопитания и регулирования для различных типов авиационных двигателей: от карбюраторных поршневых моторов времен Второй Мировой войны до современных двигателей пятого поколения.

«В Москве расположены 345 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, выполняющих государственные оборонные заказы. Они работают не только для нужд армии и флота, но и готовы предложить продукцию гражданского назначения. Это, например, нефтегазовое и энергетическое оборудование, радиоэлектронная и медицинская аппаратура. Компании продолжают системно развивать это направление, выводя на рынок новую продукцию. Так, если год назад в рамках форума «Армия 2020» НПП «Темп» им. Ф. Короткова» представил одну гражданскую разработку, то в этом году их уже три», – отметил Александр Прохоров.

Электроприводной насос не только регулирует подачу согласно заданной программе или руководствуясь сигналами датчиков, но и способен сам себя контролировать. Это полностью исключает внезапные отказы в работе оборудования. Управлять таким насосом можно даже по телефону. Он обладает малыми весом и габаритами и может найти свое применение в авиации, робототехнике и автомобилестроении.

Другой насос, разработанный предприятием и представленный на экспозиции – героторный. Его рабочее колесо имеет необычную форму, что позволяет не только минимизировать массу и габариты, но при высоком коэффициенте полезного действия (КПД) до 95%, сделать его практически бесшумным. Такой насос можно использовать в том числе для систем смазки автомобилей.

В рамках импортозамещения предприятие «Темп» им. Ф. Короткова продолжает разработки в области управляющей пропорциональной гидравлики под шифром SPOK. По оценкам экспертов свыше 30% гидравлических клапанов и распределителей, которые используются на отечественных промпредприятиях, иностранные и российских аналогов не имеют. Такое оборудование может использоваться производителями сельхозтехники, тяжелых станков, прессов, роботизированных комплексов, автомобилестроителями, а также предприятиями металлургического, металлообрабатывающего и деревообрабатывающего комплексов.

«Сегодня мы вступаем в активную фазу реализации новых проектов: расставляем акценты, работаем над оптимизацией конструкции агрегатов, вопросами себестоимости, обслуживания. Параллельно мы готовы использовать в развитии модель открытых инноваций, применять свою интеллектуальную собственность, находить партнеров, заключать соглашения, вступать в альянсы и совместные предприятия, проводить пилотные испытания», – рассказал генеральный директор НПП «Темп» им. Ф. Короткова Денис Иванов.

В августе 2019 года предприятию «Темп» присвоили статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечило ему ряд существенных налоговых преференций.