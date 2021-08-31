Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько могут длиться последствия коронавируса. По его словам, постковидный синдром может затянуться 6-9 месяцев и даже более, передаёт РИА Новости.

«Мы видим, что последствия заболевания – так называемый «длинный ковид» - могут длиться 6-9 месяцев и более, – подчеркнул чиновник. – При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма».

Как пояснил Мурашко, у пациентов отмечаются неврологические, в том числе, когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Министр здравоохранения уточнил, что пациенты, которые испытывают проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации.

Глава Минздрава при этом отметил, что из резервного фонда правительства выделены средства на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ госгарантий в размере 85 млрд руб.

Все эти средства доведены до регионов, что позволит в полном объёме обеспечить оказание как помощи пациентам с коронавирусом, так и плановой медицинской помощи», – резюмировал Мурашко.

Ранее сообщалось, что специальный терапевтический стационар для пациентов, которые в тяжёлой форме переболели коронавирусом, открыли в Москве.

Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, это сделано для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов.

