Челябинск запустил уникальный трамвай-вседорожник

В Челябинске обновляют легкорельсовый транспорт. Первые восемь вагонов современных цифровых трамваев запущены 30 августа для перевозки горожан. Трамваи поставляет компания «Синара — Транспортные Машины» (СТМ).

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В первую неделю сентября по рельсам Челябинска запустят еще два новых трамвая, итого – 10. Остальные 20 трамваев из партии передадут к декабрю 2021 года, сообщила горожанам СТМ.

Новые трамваи – это современные, за обилие новых технологий называемые «цифровыми» трамваи. К таким уже привыкли жители крупных городов, Москвы и Санкт-Петербурга, однако в Челябинске транспорт не обновлялся давно.

Уникальность челябинских трамваев в том, что они созданы с учетом инфраструктуры города. Трамваи частично низкопольные, в то время как в Москве, Санкт-Петербурге и Таганроге курсируют полностью низкопольные трамваи, рассказали Expert.ru в СТМ.

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Частично низкорпольные трамваи могут перемешаться по городу с далеко не идеальной инфраструктурой, которая давно требует ремонта. В свое время в Москве тоже были подобные проблемы. Обновляя трамвайный парк депо, пришлось менять пути.

Примечательны новые трамваи и другими решениями. «У них стоят современные табло с маршрутами, которые видны в разную погоду, как в туман, так и в солнечную погоду, — рассказала Expert.ru начальник управления по связям с общественностью АО «Синара — Транспортные Машины» Екатерина Годлевская, — Трамвай оснащен цифровыми решениями —собирает различные данные и может их передавать».

Возможно, сейчас это не так актуально, но в будущем, если в Челябинске сделают единую транспортную систему, то можно будет отслеживать все данные о транспорте, уточнила она.

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Я не такая, я жду трамвая

Жители города увлеченно обсуждают в социальных сетях новый парк. Кто-то доволен: «Наконец-то в городе появляется современный транспорт, не хуже Москвы», кто-то нещадно критикует, а третьи и вовсе пожимают плечами, мол, зачем? Кому они нужны?

«Не знаю по поводу новых трамваев, я их не видел. Их линии проходят, скорее всего, в центре, а я там не живу, — рассказал Expert.ru один из местных жителей. — Трамваи у нас считаются самым медленным и ненужным видом транспорта, за исключением двух моментов: есть места, где другой транспорт не ходит, и приходится ехать на трамвае, или когда надо куда-то поехать рано утром. В остальных случаях — почти все пользуются маршрутками».

Другие жители отметили, что не только старые, но и новые трамваи ужасно медленные. Однако в «Синара — Транспортные Машины» объяснили Expert.ru, что дело не в трамваях, а в инфраструктуре. Трамвайные пути в Челябинске требуют модернизации.

Кто-то из пользователей в социальных сетях заметил, что новые трамваи ходят не по всем маршрутам, а только в центре, напоказ, перед выборами. А по другим, «опасным» челябинским путям новые трамваи пускать запретили.

Но на следующий день в интернете появились первые фото с трамваями, которые курсируют по полноценному маршруту. В региональном транспортном ведомстве также опровергли информацию, что трамваи боятся пускать по тем или иным маршрутам, из-за того «что их поцарапают ветки», сообщали местные СМИ.

Сейчас выпущены на линии первые восемь трамваев. Они будут следовать по маршрутам: 6, 8, 15, 18, 20 и 22. Еще двум составам маршруты пока не присвоены, их запустят чуть позже, до конца этой недели.

Куда не дойдет метротрам

«Синара-— Транспортные Машины» выиграли открытый конкурс на поставку 30 частично низкопольных трамваев в конце апреля 2021 года.

Новые трамваи модели 71-623 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода приспособлены для маломобильных граждан, оборудованы технологией WI-FI, розетками с USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств. В трамваях есть датчики пассажиропотока, системы видеонаблюдения и другое современное оборудование.

Максимальная вместимость каждого вагона составляет 187 пассажиров. Вся партия обошлась бюджету в 1 млрд рублей.

Трамвайными и троллейбусными пассажирскими перевозками занимается ООО «ЧелябГЭТ». На момент публикации материала на запрос Expert.ru в «ЧелябГЭТ» не ответили.

Кто знает, может эти вагоны затем соединят и запустят по линиям метротрама, который планируют создать в городе к 2027 году?

Со временем эти трамвайные вагоны, конечно, можно будет объединить для метротрама, подтвердили в СТМ. Технически – это возможно. «Но надо ли?», — отметила Екатерина Годлевская.

Скорее всего, будет проще создать что-то более подходящее для метротрама, с учетом всех его особенностей, а эти трамваи пустить в районы, где не будет проходить метротрам, объяснила она.