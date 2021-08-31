Песков: США могут побудить Зеленского реализовать «Минские соглашения»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его выполнить Минские соглашения, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, Соединенных Штатов и Украины, и не собираемся это делать. Единственное, мы очень внимательно отслеживаем результат этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования», – сказал Песков.

1 сентября в Белом доме состоится встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

25 декабря 2020 года «Эксперт» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но его останавливает возможность отмены санкций против России.

«Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о желании изменить Минские соглашения, которые были заключены в 2014 году.