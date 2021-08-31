Премьер Польши попросил ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента страны ввести режим ЧП на границе с Белоруссией, сообщает «РИА Новости».

«Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе – то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства», – сказал глава польского правительства.

По словам Моравецкого, на этой территории «будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко».

26 августа «Эксперт» сообщал, что Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь нелегальным мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией до 15 сентября.

«Суд постановил потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем», – говорится в сообщении суда.

При этом ЕСПЧ подчеркнул, что не требует того, чтобы Польша или Латвия пропустили мигрантов на свою территорию.

24 августа «Эксперт» сообщал, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции Polskie Radio заявил о намерении построить забор вдоль границы с Белоруссией высотой 2,5 метра.

Таким образом Польша пытается защититься от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Афганистана, которые пересекают польско-белорусскую границу.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими. Дату начала строительства министр не назвал.

По словам министра, в ближайшее время к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, будут переброшены еще тысячи солдат. В настоящее время там уже размещены около тысячи польских военных.

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.