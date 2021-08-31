Прогноз погоды: синоптики рассказали о скором наступлении бабьего лета в России

Похолодание, которое в ближайшие дни накроет всю центральную части Европейской России, является предвестником бабьего лета.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как пояснил синоптик, холодная погода наступает. Если анализировать климатическую ситуацию в сентябре за последние 10-15 лет, то это является классическим предвестником бабьего лета.

Когда точно оно наступит в Гидрометцентре пока сказать не могут, пообещав сообщить эту информацию за три-четыре дня.

Погода в Москве и других регионах ЦФО. Прогноз на неделю

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра прогнозировали с 1 сентября существенное похолодание на всей территории Центрального федеральный округ (ЦФО).

При этом сегодня в ЦФО, в том числе в Москве относительно тепло, а на солнце даже жарко. Так, сейчас в российской столице воздух прогревается до плюс 26-27. Но уже ближе к ночи в регион с северо-запада придет холодный атмосферный фронт, который резкое понизит температурный фон.

Вечером в среду, 1 сентября в Москве и Подмосковье похолодает до плюс 15-16, на западе ЦФО будет ещё прохладнее – плюс 14-15. Таким образом, всего за сутки столбики термометров рухнут сразу на 10 градусов, что очень даже чувствительно.

Прогноз погоды на Северном Кавказе и юге России. На смену летнему зною придет осенний холод

По прогнозу синоптиков центра погода «Фобос», жара, которая сейчас держится на Северном Кавказе и российских курортах к уикенду сменится заметным похолоданием.

Напомним, ещё накануне воздух на юге России прогревался до плюс 37-38. Но уже в первый день календарной осени произойдёт климатический переворот – на градусниках будет почти на 7 градусов меньше. В пятницу, 3 сентября, станет холодней на 12 градусов, зарядят нудные дожди, которые местами будут переходить в обильные ливни.

Так, в Ростове-на-Дону 2-3 сентября похолодает до плюс 25. К выходным на фоне обильных осадков воздух остынет до плюс. В КБР в ближайшие дни пройдут сильные дожди, прогремят грозы. Ближе к выходным в республике похолодает до плюс 20.

В Краснодаре вчера было плюс 34, сегодня – плюс 30 градусов, а в пятницу станет всего плюс 20. В городе-курорте Сочи дожди начались ещё накануне. Однако температурный фон здесь будет держаться у отметок в плюс 25-27 ещё минимум несколько дней. Но и в Сочи в пятницу воздух остынет до плюс 20, а в выходные ожидаются ливни.

Бабье лето, как предполагают синоптики придёт на юг России в середине следующей недели, когда яркое солнце прогреет воздух до вполне комфортных для отдых плюс 26-28.

