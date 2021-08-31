Школьников ждет новое начало учебного дня

Неформальное поднятие флага

В новом учебном году российских школьников ожидают большие перемены, не только те, что бывают между вторым и третьим уроками. Так, учебный день будет теперь начинаться с торжественного подъема государственного флага. А в школах, помимо педагогов-предметников и завучей разных уровней, появятся советники директоров по воспитанию (пока, правда, всего в десяти регионах).

Все эти новшества появятся в школах согласно внесенным поправкам в закон об образовании, которые были внесены Владимиром Путиным и приняты летом прошлого года. Согласно им, воспитательная работа должна стать полноценной частью образовательных программ. Президент предложил расширить понятие «воспитания» таким образом, чтобы оно включало в себя формирование чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Однако и здесь не обошлось без «неожиданных предложений» снизу. Нельзя же, чтобы все инициативы выглядели только внедренными сверху. Будь то поправки в Конституцию, или традиция начинать учебный день у флагштока. Так, ввести традицию торжественного поднятия флага в школах предложил представитель крымского детского лагеря «Артек» Вячеслав Антипов. Сославшись на свой опыт работы вожатым, Антипов заметил, что отдыхающим в лагере детям эта традиция очень нравится.

Далее инициативу крымского вожатого поддержали президент и министр просвещения Сергей Кравцов. 30 августа в ходе брифинга министр подтвердил, что поднимать флаг в российских школах начнут уже с этого года. Также Кравцов заметил, что в этой процедуре не должно быть формализма. С программой воспитания дело обстоит более конкретно и основательно. Подготовил её Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. И сейчас новую программу уже опробовали в 750 школах. В список пилотных регионов, в школах которых появятся советники по воспитанию, вошли Омская, Брянская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области. Подготовку прошли уже более 2500 работников образования.

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Введение особенных традиций для начала учебного дня и патриотическое воспитание в рамках учебной программы — всё это всего лишь хорошо забытое старое.

Как в дореволюционных гимназиях, так и в советских школах, существовал особый ритуал начала учебного дня. До 1917-го года гимназисты не приступали к занятиям, не помолившись. Учащихся собирали в больших залах для общей молитвы. И только после этого отпускали по классам. Затем молитва читалась в каждом классе перед началом урока.

В молодой Советской республике занятия, некоторое время, начинали с пения «Интернационала», бывшего тогда официальным гимном страны. Впрочем, с поднятия флага день начинался в основном только в военных учебных заведениях.

А вот о патриотическом воспитании заботились в школах обеих эпох. Так что сегодняшнее стремление насытить школьников не только знаниями по общеобразовательным предметам, но и какими-то общенациональными патриотическими ценностями, в принципе, повторяет контуры представления о воспитании в предшествующие периоды нашей истории. И не только нашей.

Если говорить об удивившей многих инициативе поднимать в школах государственный флаг, то зарубежные коллеги дошли до этого раньше нашего. Так, в 2005, 2009 и 2015 году правительство Франции обсуждало вопрос о введении исполнения гимна в школах страны. В 2013 году совет одного из городов в Литве принял рекомендации к руководителям школ исполнять гимн перед началом занятий в школах. В США учебный день во многих школах начинается с торжественного поднятия флага и исполнения государственного гимна. Поднимают флаг перед уроками и в Турции.

Так что нельзя сказать, что в области патриотического воспитания Россия внедряет какие-то особенные, новые разработки.

Зарплата учителей как фактор патриотического воспитания

В то же время, председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Юрий Варламов настроен по отношению к нововведениям скептически. «Что касается поднятия флага, — комментирует Варламов, — оно вполне уместно в военных учреждениях, но в обычных школах оно не приведет ни к какому положительному результату. Более того, как и многие другие обязательные мероприятия в школах, оно, скорее всего, вызовет отторжение».

А по поводу внедрения в школах ответственных за воспитание председатель профсоюза отметил опасность того, что, если данная инициатива не получит достаточного дополнительного финансирования от государства, в отдельных школах это может сказаться на заработной плате остальных учителей, средства для которой будут перераспределяться в пользу «советников».

В целом же никто не отрицает очевидность необходимости создания каких-то общих ценностей для подрастающего поколения, безусловно, и связанных с любовью к стране, её истории и достижениям, в том числе. Но, как заметил Юрий Варламов, только формальных средств, будь то церемония поднятия флага или уроки патриотического воспитания, для достижения необходимого результата, к сожалению, недостаточно.

Завершая свою мысль, Варламов заметил, что патриотические ценности вполне могли бы эффективно воспитываться в маленьких гражданах, если бы они видели, как государство заботится о благополучии населения, поднятии уровня финансового состояния. «И если сами учителя будут видеть, что у них регулярно повышается заработная плата, что возрастают финансовые возможности, работа перестает быть только способом прокормить семью, то они сами бы будут стремиться неформально заниматься патриотическим воспитанием школьников», - считает Варламов.

По словам главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, инициатива ввести в школах традицию торжественного поднятия государственного флага, вкупе с другими инициативами, направленными на патриотическое воспитание школьников, может оказаться эффективной и вызвать прилив патриотических чувств. «К тому же, это сплотит коллектив образовательной организации, — отметил Хасавов, — это должно стать объединяющим фактором».

Также, как считает Арслан Хасавов, любая программа по воспитанию, должна формироваться в школах исходя из региональных и национальных особенностей. «Каждая рабочая программа по воспитанию формируется исходя из контекста. Учитываются какие-то даты, которые актуальны для того или иного региона, чествуются герои этого конкретного региона, — комментирует Хасавов, — и потому история с флагом тоже должна быть включена в контекст развития региона и самой образовательной организации».

О том, какой эффект будут иметь сегодняшние меры по патриотическому воспитанию молодежи, которые предпринимает правительство, пока судить сложно. Но можно точно сказать, что сегодня создается тренд на более четкое очерчивание границ, формализацию и институализацию патриотизма.