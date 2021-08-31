СМИ: Талибан сформировал правительство

Движение «Талибан» (признано в России террористической и запрещено) сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в рядах движения. По его словам, консультации по формированию нового правительства завершены, их результаты объявят в ближайшее время.

Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министром внутренних дел.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

24 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» (намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

30 августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.