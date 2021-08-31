США закончили вывод войск из Афганистана

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.

14 апреля 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.

«Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришёл к выводу, что наступило время прекратить самую долгую войну Америки. Нашим войскам пришло время вернуться домой», – сказал президент США, подчеркнув, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских лидера, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента».

25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане.

8 июля Байден заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.