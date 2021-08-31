США заявили о готовности предоставить помощь талибам

Джейк Салливан – советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан – заявил о возможности оказания Соединенными Штатами экономической помощи талибам. По его словам, положительное решение по данному вопросу будет зависеть от соблюдения движением «Талибан» * своих обязательств, связанных с безопасным выездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом.

При этом Салливан подчеркнул, что в первую очередь Вашингтон намерен продолжать поставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу, передаёт РИА Новости.

«Если говорить об отношениях с талибами, связанными с помощью в сфере экономики и развития, то это будет зависеть от действий «Талибана», от того, следуют ли они своим обязательствам: по безопасному выезду для американцев и афганских союзников, обязательствам не позволить Афганистану стать базой, с которой террористы могут атаковать США или любую другую страну, соблюдать международные обязательства».

Другими словами, это будет зависеть от них. И мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи», – резюмировал советник главы Белого дома по национальной безопасности.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

24 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» (намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

30 августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.

31 августа стало известно, что движение «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена