Такой высокой инфляции в Германии не было 13 лет

В последнем летнем месяце потребительская инфляция в Германии, по данным Федерального бюро статистики ФРГ, разогналась до 3,4%. В последний раз такая высокая инфляция в первой экономике Старого Света наблюдалась в июле 2008 года. В нынешнем июле она была пусть и ненамного, но все же ниже — 3,1%, напоминает Reuters. Напомним и мы, что ЕЦБ поставил задачу: удержать инфляцию в Еврозоне, состоящей из 19 стран, на уровне 2%.

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Рост потребительской инфляции наглядно показывает, с какими трудностями — в первую очередь, в снабжении предприятий и компаний сырьем — приходится сталкиваться восстанавливающейся после пандемии экономике Германии. Индекс потребительских цен (CPI) вырос в августе еще больше и достиг 3,9%. Таким высоким он не был почти три десятилетия, с декабря 1993 года, когда немецкая экономика стремительно развивалась на волне воссоединения двух Германий.

«Это (рост потребительской инфляции) происходит из-за высоких на энергию и продовольствие, — объясняет аналитик Commerzbank Ральф Солвин. — В то же время базовая инфляция в августе не только не выросла, но даже и немного снизилась — с 2,9 до 2,8%».

Говоря об инфляционной статистике в ФРГ, следует иметь в виду, что это данные предварительные, и что они не учитывают базовую инфляцию.

Экономист штутгартского банка LBBW Элмар Фолкер считает, что в предстоящие месяцы инфляция вырастет еще больше. Кроме уже упомянутых выше факторов, способствующих ее росту, Фолкер называет последствия временного снижения НДС во второй половине 2020 года, предпринятого правительством для поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии.

«В начале 2022 года давление цен, вероятно, начнет ослабевать, — говорит он. — Главный вопрос в том, насколько быстрым и сильным будет это снижение давления».

Впрочем, недавние скачки цен производителей и импортеров могут являться первым свидетельством того, что высокая инфляция на потребительском уровне сохранится дольше, чем считалось раньше.

«При таком сценарии споры относительно риска низкой инфляции, которые сейчас кипят в ЕЦБ, могут принять новое направление», — говорит Фолкер.

Главу Немецкого федерального банка (главного банка ФРГ) Йенса Вайдмана беспокоит перспектива того, что ЕЦБ слишком затянет период низкой ключевой ставки. В июле он, к примеру, сообщил, что по прогнозам его помощников и советников, к концу текущего года инфляция в Германии может приблизиться к 5%.

Статистические данные показывают также, что темпы роста инфляции в ФРГ во втором квартале превзошли темпы роста зарплат. Усиливающееся давление высоких цен, вызванных восстановлением экономики и проблемами со снабжением, снизили покупательную способность немецких обывателей.

Согласно последним данным, рост зарплат не будет успевать за ростом инфляции и в оставшиеся месяцы 2021 года. Это значит, что пока еще нет признаков появления спирали «зарплаты-цены» — главного условия сохранения высокой инфляции в среднесрочной перспективе.

Одновременно с Германией появились данные по инфляции в Испании. В этой стране потребительская инфляция в августе оказалась почти такой же высокой, как в ФРГ — 3,3%. В июле на Пиренейском полуострове она составила, по данным Национального института статистики (INE), 2,9%.

Данные по инфляции в Германии и Испании дают основание предположить, что инфляция в Еврозоне в последнем летнем месяце усилилась. Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что в других странах с единой европейской валютой она вырастет с 2,2% в июле до 2,9% в августе.

«Мы полагаем, что инфляция в Еврозоне в этом году останется высокой и вплотную приблизится в четвертом квартале к 3%, — цитирует Reuters аналитика Oxford Economics Даниэлу Ордонес. — В следующем году, по нашим прогнозам, она вернется к 1,5%».

Руководству ЕЦБ на очередной встрече, которая должна состояться 9 сентября, придется решать, сохранять ли программу количественного смягчения (покупку облигаций) в прежнем объеме или снизить объем закупаемых главным европейским банком ценных бумаг. В пользу сокращения говорит снижение процентных ставок и ослабление евро после августовского заседания ЕЦБ.