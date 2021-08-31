"Конец скоро": в Германии рассказали, что будет с транзитом газа через Украину

Украине следует стать производителем и экспортером энергии в Европу, а также отказаться от транзита газа, заявила во вторник посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Она (Украина), как по мне, должна стать производителем энергии и экспортером энергии, а не транзитной страной. Транзит – это всегда плохо, потому что его всегда можно остановить", — сказала Фельдгузен в интервью радио НВ.

По ее словам, Европа намерена через 15 лет отказаться от газа. "Для нас это переходная энергия. То есть будущее Украины как транзитной страны в любом случае… Конец скоро", — сказала Фельдгузен.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и Соединенными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против "использования Россией газа в качестве оружия". "В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также украинский лидер на встрече с министром энергетики США назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции». Слова главы государства приводятся на сайте его офиса.

Ранее Эксперт Online сообщил, что, по мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром" заинтересован в украинской газотранспортной системе (ГТС) для транзита газа как балансирующем маршруте. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

"Газпром, скорее всего, все равно заинтересован в том, чтобы украинская ГТС как балансирующий маршрут продолжила существовать, в том числе на случай роста спроса на российский газ", — отметил эксперт.

Он добавил, что "Газпром", вероятно, "будет пытаться "переключить" ключевые контракты на альтернативные маршруты и максимально загрузить новые трубопроводы — как из экономических (хотя это не так очевидно в случае с Венгрией — маршрут через Украину короче), так и из политических соображений". Это, по словам эксперта, поможет максимально загрузить "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Он отметил, что в случае, если "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будут загружены не на полную мощность из-за ограничений, связанных с Третьим энергопакетом, даже при полной загрузке "Турецкого потока", то России придётся экспортировать через Украину порядка 40 миллиардов кубометров газа. Это соответствует минимальным контрактным обязательствам "Газпрома" по транзитному контракту. "В случае, если ограничения будут сняты, потребность в украинском маршруте снизится", — заключил он.

30 августа СМИ сообщили, что Россия и Венгрия согласовали условия нового газового соглашения. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новое соглашение о поставках газа рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя 10 лет после его заключения. В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно 3,5 млрд через территорию Сербии, миллиард кубов через Австрию. Документ планируется подписать в конце сентября, а поставки начать с 1 октября.

В "Газпроме" подтвердили, что глава компании Алексей Миллер и Петер Сийярто на рабочей встрече обсудили поставки газа в Венгрию. "Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.