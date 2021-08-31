В Fitch рассказали, зачем "Газпрому" может понадобиться украинская ГТС

"Газпром" заинтересован в украинской газотранспортной системе (ГТС) для транзита газа как балансирующем маршруте. Об этом заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, сообщает РИА Новости.

"Газпром, скорее всего, все равно заинтересован в том, чтобы украинская ГТС как балансирующий маршрут продолжила существовать, в том числе на случай роста спроса на российский газ", — отметил эксперт.

Он добавил, что "Газпром", вероятно, "будет пытаться "переключить" ключевые контракты на альтернативные маршруты и максимально загрузить новые трубопроводы — как из экономических (хотя это не так очевидно в случае с Венгрией — маршрут через Украину короче), так и из политических соображений". Это, по словам эксперта, поможет максимально загрузить "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Он отметил, что в случае, если "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будут загружены не на полную мощность из-за ограничений, связанных с Третьим энергопакетом, даже при полной загрузке "Турецкого потока", то России придётся экспортировать через Украину порядка 40 миллиардов кубометров газа. Это соответствует минимальным контрактным обязательствам "Газпрома" по транзитному контракту. "В случае, если ограничения будут сняты, потребность в украинском маршруте снизится", — заключил он.

30 августа СМИ сообщили, что Россия и Венгрия согласовали условия нового газового соглашения. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новое соглашение о поставках газа рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя 10 лет после его заключения. В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно 3,5 млрд через территорию Сербии, миллиард кубов через Австрию. Документ планируется подписать в конце сентября, а поставки начать с 1 октября.

В "Газпроме" подтвердили, что глава компании Алексей Миллер и Петер Сийярто на рабочей встрече обсудили поставки газа в Венгрию. "Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В свою очередь, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон раскритиковал контракт России и Венгрии на поставку газа, считая, что тот направлен на лишение Украины транзита "голубого топлива".

"Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, который значительно дольше… Финальная цель Кремля — несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Ранее, 19 августа, «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявлении компании.