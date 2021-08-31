Учёные назвали основную причину смерти пациентов с коронавирусом

Американские ученые провели специальные исследования, в ходе которых установили, что основной причиной тяжёлых случаев коронавируса, приводящих к смерти, является высокая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Microbiology, причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени стала неспособность организма справляться с большим количеством вирусов, поражающих легкие.

При этом учёные собрали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса. Всем им была сделана процедура бронхоскопии для очистки лёгких. В итоге авторы установили, что люди, скончавшиеся от COVID-19, имели в среднем в 10 раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие пациенты с тяжёлой формой.

Любопытно, что исследователи не обнаружили доказательств того, что причиной смерти является вторичная бактериальная инфекция. Кроме того, не нашло никаких доказательств и ранее сделанные предположения, что вирус побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани лёгких.

Зато было установлено, что сила иммунного ответа во всех случаях была пропорциональна количеству вируса в лёгких. А выработка иммунного химического вещества, который нацелен на COVID-19, у тех, кто умер, оказалась на 50% ниже по сравнению с пациентами, которые пережили коронавируса.

Полученные результаты предполагают, что проблема с адаптивной иммунной системой не позволяет ей эффективно бороться с COVID-19. Если в будущем учёные смогут определить источник этой проблемы, то получится найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Росси за минувшие сутки от коронавируса скончалось 795 человек. При это за прошедшие 24 часа COVID-19 выявили у 17 813 жителей России, что стало минимальным показателем с 23 июня 2021 года.

По наибольшему числу заражённых на первом месте находится Москва (+1 162), на втором Санкт-Петербург (+513). На третьем месте по числу инфицированных находится Подмосковье (+758). Далее следуют Свердловская область (+516) и Ростовская область (+481).

Всего за время пандемии в нашей стране 6 918 965 человек был инфицирован коронавирусом, вылечилось 6 181 054 человека, а общее число скончавшихся составляет 18 624.