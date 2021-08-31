Украинский генерал призвал готовиться к нападению России

Игорь Романенко – бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) – предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Чёрном море.

Как пояснил украинский генерал, данный объект является лакомым кусочком для Москвы и его взятие под контроль приведёт к блокировке портов Одесской и Николаевской областей, передаёт РБК Украина.

При этом Романенко отметил, что российская армия может захватить остров всего за сутки и если это произойдет, то РФ перекроет «незалежной» судоходство.

«По Азову его уже почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьёзные экономические и военно-политические последствия для нашей страны, – предупредил Романенко. – В этом плане остров играет стратегическую роль».

Кроме того, генерал напомнил, что Украина уже прорабатывает план обороны острова. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.

