В «Газпроме» рассказали, когда запустят «Северный поток – 2»

Александр Каримов – генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» – заявил, что пусконаладка первой нитки «Северный потока – 2» почти завершена.

По его словам, в настоящее время «Газпром» прикладывает максимум усилий для запуска газопровода, передаёт РИА Новости.

«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации, – подчеркнул Каримов. – Работы по трубоукладке второй нитки тоже уже находятся на завершающей стадии. Для ввода второй нитки в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке. Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время «Северный поток – 2» запустить в эксплуатацию».

Ранее стало известно, что ЕК заявила о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по газопроводу «Северный поток – 2».

«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях», – подчеркнули в ЕК.

Напомним, 22 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по «Северному потоку – 2» после официального объявления о сделке между ФРГ и США.

