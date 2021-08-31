В России количество инфицированных коронавирусом за сутки упало ниже 18 тыс

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 17 813 жителей России, что стало минимальным показателем с 23 июня 2021 года. За сутки от COVID-19 скончалось 795 человек.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва (1162), на втором Санкт-Петербург (513). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (758), на четвертом Свердловская область (516), а на пятом Ростовская область (481).

Всего за время пандемии в России 6 918 965 человек был инфицирован коронавирусом, вылечилось 6 181 054 человека, а общее число скончавшихся составило 18 624 пациента.