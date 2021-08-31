Импичмент Байдену встал в повестку дня демократов

В истории Соединенных Штатов отныне есть еще одна печальная дата, может быть, не сравнимая с 11 сентября, но уж точно эквивалентная 30 апреля, дню вступления северовьетнамских войск в Сайгон. 31 августа американские войска окончательно покинули Афганистан. Они не проиграли ни одного сражения и не понесли серьезных потерь. За 20 лет войны погибло, вместе с сотрудниками частных военных компаний, чуть более 3 тысяч американцев. Для сравнения: в два раза более короткая Афганская война обошлась СССР в 15 тысяч погибших. Но при этом покидают страну американцы определенно проигравшими, даже не оставив после себя лояльного правительства. Да еще и обстоятельства ухода из страны оказались хуже некуда.

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Во вторник по американскому телевидению появлялись сюжеты из этой страны, щемящие сердце американского патриота. Телеканалы наперебой рассказывали о о национальном празднике, объявленном Талибаном (организация запрещена в РФ), о покидающем Кабул последнем американском десантнике, о салюте, устроенном талибами в оставленном американцами аэропорту, о толпах не вывезенных беженцев, об активности якобы разгромленного ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Тем временем твиттер полнился гневными филиппиками конгрессменов-республиканцев. В действиях Белого дома на афганском направлении их бесило все. Не нравилось и падение Кабула, и плохо продуманная эвакуация, и неубедительный ответ на кровавый теракт в аэропорту (в уничтоженных американскими дронами машинах, как теперь выясняется, оказались не террористы, а семья, чей глава сотрудничал с НАТО и даже хотел улететь в США), и поспешный отвод американцев из авиабазы Баграм, из-за чего в руки талибов попали целые арсеналы американского оружия.

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Но особенно возмущает республиканцев то, что так и не удалось эвакуировать двести граждан США. В основном это афганцы с двумя паспортами, которым не удалось добраться до Кабула. Талибы обещают, что ничего ни с ними, ни с другими желающими покинуть страну, не сделают и позволят беспрепятственно уехать обычными авиарейсами. Но кто же верит этим талибам?

«ЕСЛИ БАЙДЕН ОТКАЗЫВАЕТСЯ УЙТИ В ОТСТАВКУ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ИМПИЧМЕНТУ!», – вот так, большими буквами написал у себя в твиттере конгрессмен-республиканец Джоди Хайс. Происходящее в Афганистане он назвал «абсолютным позором». Ему вторят десятки других представителей его партии, в том числе, экс-президент Дональд Трамп, который предлагает Байдену «уйти с позором».

Особенно, должно быть, обидно действующему президенту США то, что в первых рядах обвиняющих – сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Когда-то, несмотря на разницу в партийной принадлежности, они с Байденом были закадычными друзьями. А теперь, воистину, друг оказался вдруг не другом, а прямо-таки злейшим врагом. В интервью CBS Грэм, при правлении Барака Обамы публично называвший Байдена «человеком, которым нельзя не восхищаться» заявил, что тот, оказывается «сорок лет никого не слушает». «Я считаю, что это неисполнение долга – оставить сотни американцев в тылу врага, превратить их в заложников, бросить тысячи афганцев, которые достойно сражались на нашей стороне, создав еще одно условие для еще одного 11 сентября. И это при том, что этих условий уже и сейчас выше крыши», – гневно отчитывал своего былого друга Грэм в передаче «Лицом к нации» на телеканале CBS.

В нынешней ситуации обнадеживает Байдена, разве что, отсутствие в хоре требующих импичмента его однопартийцев. Они сдержанно критикуют действия Белого дома, но и только. По их скупым репликам чувствуется, что сдавать президента Демократическая партия не готова. Да, за свое короткое правление он допустил массу провалов, да, 78-летний старец говорит невпопад и засыпает на встрече с лидером другого государства (такой инцидент, на фоне афганского позора, произошел во время встречи Байдена с израильским премьером Нафтали Беннетом). Но все же, сдать президента-демократа менее чем через год после его инаугурации демократы не готовы.

А раз попытку импичмента, которую, как сейчас представляется, обязательно предпримут республиканцы, не поддержит вторая главная американская партия, то эта попытка провалится. Большинство в обеих палатах – у демократов.

Правда, не за горами – промежуточные выборы в Конгресс. Они состоятся в 2022 году. На них все может измениться. Во всяком случае, Трамп, и раньше рассчитывавший на успех в ходе довыборов в Конгресс, сейчас демонстрирует большую активность, явно похожую на предвыборную. Он совершает поездки по Америке и без устали повторяет, что и правление Байдена неудачное, и законность его избрания сомнительна.

Бытует мнение, что внешняя политика для обычных американцев не важна. В обычных условиях это так. Но когда идет речь идет о громком внешнеполитическом провале, все может и поменяться. Факт остается фактом: неудачи во Вьетнаме стоили президентского кресла двум лидерам США – Линдону Джонсону и Ричарду Никсону. При первом состоялось знаменитое новогоднее наступление Вьетконга в 1968 году, из-за которого американцы с удивлением обнаружили, что война, вопреки уверениям администрации США, не близка к победному завершению. При втором американцы покинули Южный Вьетнам, оставив слабое местное правительство, которое спустя два года пало под натиском северян-коммунистов.

Конечно, импичмент Никсону был затеян из-за Уотергейтского скандала. Но кто знает, не будь позора Вьетнама, отвернулась бы от него его Республиканская партия? А захват американских заложников в Иране в 1979 году и крайне неудачная операция по их освобождению помешали переизбраться Джимми Картеру.

В этот ряд – Джонсон, Никсон, Картер – фамилия «Байден» логично вписывается. Впрочем, если перспективы успешного импичмента этой осенью представляются неочевидными, то отставки в нынешней администрации Белого дома выглядят почти неминуемыми. Конечно, в первую очередь следует беспокоиться за свои должности госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину. Так же велика вероятность отставок в разведывательном сообществе США. Ведь на данных разведчиков и основывался Байден, произнося свою, уже ставшую печально известной июльскую речь о том, что американцы ни в коем случае не уйдут из Кабула во вьетнамском режиме.

Вряд ли под огнем окажется Камала Харрис. Отставки вице-президента ряд республиканцев тоже требуют. Но она, к счастью для нее, благоразумно не отметилась в подготовке вывода американских войск. В любом случае, осень для США будет грустной порой оргвыводов и поисков виноватых. Но, как показывает опыт преодоления тех же провалов во Вьетнаме и Иране, из таких передряг американцы в итоге умудряются выходить не более слабыми, а более сильными. Хотя тем, кто еще надеется сейчас на помощь американцев в Афганистане, нужно будет очень постараться, чтобы это когда-нибудь увидеть.