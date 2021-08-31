ЕС спустя месяц ответил Киеву по поводу «Северного потока – 2»

Европейская комиссия заявила о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по газопроводу «Северный поток – 2», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях», – заявили в ЕК.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по «Северному потоку – 2» после официального объявления о сделке между Германией и США.

19 июля «Эксперт» сообщал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по гарантиям для Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2». Германия взяла на себя обязательства добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после окончания действующего транзитного договора, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Также Берлин пообещал ввести санкции против Москвы, если Россия будет «использовать энергоресурсы для давления на другие страны».

Кроме того, по словам Нуланд, США и ФРГ обязались помочь Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на что будет выделена финансовая поддержка. Чиновник не уточнила объемы финансовой помощи Украине и источники финансирования.