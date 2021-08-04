Акции дня: бумаги ТМК держат лидерство

Лучше рынка торговались акции «Трубной металлургической компании» (ТМК) по итогам торговой сессии в среду, 4 августа. За день бумаги выросли на +1,61% до 102,10 рублей за акцию.

Трейдеры обратили внимание на бумаги после новостей о рекордных дивидендах по итогам первого полугодия 2021 года. Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 17,71 рублей на акцию (доходность по состоянию на среду - более 17%). Всего на выплаты направят 18,297 млрд рублей. Закрытие дивидендного реестра состоится 17 сентября 2021 года. Акции начали рост еще в пятницу, тогда стоимость обновила максимум и достигла 117,66 рублей за бумагу.

Согласно дивидендной политике ПАО «ТМК», выплата дивидендов может составлять не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды по итогам 2020 года составили 9,67 рублей на бумагу, за первое полугодие 2020 года – 3 рубля на акцию. Таким образом общий объем выплат составил 12,67 рублей на бумагу.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,45% до 3810,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1640,3 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:28 мск стоила 70,61 доллара за баррель (-2,49%). Российская валюта слабела – 73,15 рублей за доллар.