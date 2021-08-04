Белоруссия, Казахстан и Нидерланды закупили больше всех офисной техники из Москвы за четыре месяца 2021 года – заммэра Ефимов

Московский экспорт офисной мебели и техники по итогам первых четырех месяцев 2021 года составил 64,56 млн долларов, что на 94,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,4% выше показателя 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители существенно нарастили поставки офисной мебели и техники. Так, в январе-апреле 2021 года экспорт составил 64,56 млн долларов, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и на 1,4% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года. Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли 56,41 млн долларов – это на 101% больше, чем в январе-апреле 2020 года», – сказал заместитель мэра.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, экспорт определенных категорий офисной техники превысил показатель не только 2020, но и 2019 года. «В частности, в первые четыре месяца этого года поставки комплектующих и запчастей для офисной печатной техники, в том числе принтеров, достигли 3,48 млн долларов – это на 52,4% больше того же показателя 2020 года, и на 58,4% выше, чем в начале 2019 года», – добавил он.

Москва также расширила список стран-импортеров оргтехники до 60, в то время как в прошлом году их было 50. Главным покупателем столичной офисной техники стала Белоруссия – она закупила эти товары в объеме 10,88 млн долларов, следом за ней разместились Казахстан - 8,71 млн долларов и Нидерланды - 8,34 млн долларов.

Что касается экспорта офисной мебели, то в первые месяцы 2021 года он составил 8,15 млн долларов и увеличился на 56,3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, а также на 42,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Наиболее поставляемыми товарами среди данной категории стали комплектующие для мебели, сумма экспорта составила 2,34 млн долларов, компьютерные кресла с регулировкой высоты - 1,24 млн долларов и кресла с металлическим каркасом - 0,99 млн долларов.

По данным Центра «Моспром», наибольший объем офисной мебели был поставлен в страны Ближнего Зарубежья, основная часть в Казахстан – экспорт данной продукции в эту страну составил 3,52 млн долларов.

«Московский экспорт офисной мебели сконцентрирован, в основном, в странах Ближнего Зарубежья, в ближайшие годы этот регион останется наиболее перспективным для поставок такого вида товаров. Если говорить о столичной офисной технике, то она востребована во многих регионах мира - помимо стран Ближнего Зарубежья, в Юго-Восточной Азии и Западной Европе», – рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Как отмечают специалисты Центра «Моспром», экспортеры офисной техники могут не только увеличивать свое присутствие на уже освоенных рынках и расширять товарную структуру, но и выходить на новые европейские рынки, в частности, Норвегию, Румынию, Испанию и Ирландию. Однако для успешного развития экспорта в эти страны, компании должны увеличивать качество продукции и повышать технологическую конкурентоспособность ее производства.