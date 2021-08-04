Дерипаска призвал россиян не ждать повышения доходов

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска считает, что действия ЦБ РФ могут привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал.

«Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию», – написал он в своём телеграм-канале.

По мнению мецената, компаниям сложно создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.

Кроме того, как полагает Дерипаска, оказывает влияние и рост расходов из-за укрепления рубля. В этой связи, он призвал не ждать скорого повышения доходов населения и модернизации промышленности.

Напомним, Дерипаска неоднократно выступал с критикой политики российского регулятора. В частности, в июне сразу после заседания ЦБ, на котором также была повышена ставка, предприниматель назвал это безумием.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – заявил тогда Дерипаска.

Ранее сообщалось, что Дерипаска перечислил условия, при которых, по его мнению, ВВП России может вырасти более чем в два раза за 10 лет.

В первую очередь, как считает бизнесмен, надо увеличить рынок облигаций с 30 трлн до 70 трлн руб. По его мнению, долговой рынок – это шаг к свободе предпринимателей». при этом он заявил о необходимости поддержки со стороны ЦБ.

Важным шагом, который позволит в перспективе ближайших десяти лет удвоить ВВП РФ, должен также стать рынок капитала.

«Несмотря на санкции, наша страна сможет пройти этот путь, как это уже сделали, в частности, Корея, Китай и Ближний Восток», – убеждён предприниматель.

Ещё одной задачей должно стать наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре страны.