Эксперты Greenpeace признали Москву одним из лидеров в РФ по низкоуглеродному развитию – заммэра Ефимов

Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зеленый курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидером рейтинга стала Сахалинская область, второе место поделили Хабаровский край и Ленинградская область.

Рейтинг сформирован на основе данных, полученных Greenpeace из официальных ответов региональных властей на запросы организации. Основными критериями оценки открытости регионов стали количество реализуемых мер «Зеленого курса», количество прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие, готовность властей региона сотрудничать с Greenpeace по вопросам реализации «Зеленого курса».

Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт, что позволит значительно улучшить качество воздуха в городе и снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта.

«Одним из крупнейших проектов Москвы в рамках следования «зеленому курсу» стало размещение «зеленых» облигаций. В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 млрд рублей, средства от размещения которых будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро – проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей. Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в Сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно концепции «зеленых» облигаций города Москвы, привлеченные средства направят на приобретение порядка 400 электробусов в 2021 году, на финансирование строительства 18 станций и 43,8 километра линий, а также реконструкции трех станций и четырех километров линий БКЛ. Замена 400 дизельных автобусов на электробусы приведет к снижению выбросов углекислого газа более чем на 24 тыс. тонн в год, а ввод в эксплуатацию новых станций и линий метрополитена – еще примерно на 21 тыс. тонн в год за счет снижения использования личного автотранспорта.

Экологические проекты активно реализуются не только властями города Москвы, но и московскими компаниями – по данным международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза, по итогам 2020 года Москва заняла первое место по объемам расходов бизнеса на экологические проекты.

«Московские компании демонстрируют рост интереса к реализации «зеленой» повестки. В 2020 году расходы бизнеса на экологические проекты выросли на 37,7% по сравнению с 2019 годом и составили более 61 млрд рублей. При этом эксплуатационные затраты компаний на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, выросли почти в 1,5 раза и составили более 42,3 млрд рублей, на 22% выросли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составив 17,46 млрд рублей. В то же время затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды снизились почти на 10% – до 1,2 млрд рублей», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

За последние шесть лет Москва поднялась на 111 мест в Индексе загрязненности окружающей среды городов компании Numbeo, который формируется на основе опроса пользователей портала компании.