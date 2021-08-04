«Газпром» качает не только газ, но и права

По данным портала Gas Infrastructure Europe, за так называемые газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется российский «Газпром», не только сократилась, но даже немного ушла в минус. Как пишет «Интерфакс», таким образом, закачка газа в и без того полупустые европейские хранилища фактически остановилась.

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Остановлена закачка газа в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Также сокращены поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров. Закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ пока продолжается.

На 2 августа европейские ПХГ были заполнены на 57%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Рынок опасается, что зиму Европа встретит без газовых запасов. И это разгоняет цены, которые на спотовом рынке уверенно закрепились выше 500 долларов за тысячу кубометров.

Европейские СМИ упрекают «Газпром» в том, что он перенаправил газовые потоки в Турцию и Китай.

«”Газпром”, по-видимому, оставит клиентам Северной и Центральной Европы голые экспортные контракты в этом году, перенаправив большую часть своей продукции в Турцию, Китай, Болгарию, Румынию и Грецию, – пишет норвежский портал Upstreamonline. – Последнее оперативное заявление российской государственной газовой монополии, а также данные европейских операторов свидетельствуют о том, что она отказалась поставлять больше газа в подземные хранилища в некоторых странах. Это рассматривается многими наблюдателями как возмездие за противодействие ее подводному газовому экспортному трубопроводу в Германию Nord Stream 2».

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Издание ссылается на статистику «Газпрома»: в своем последнем отчете, охватывающем операционные показатели с 1 января по 31 июля, компания сообщила об увеличении добычи на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила более 298 млрд кубометров. «Газпром» заявил также, что экспорт вырос на 23%, или на 21,7 млрд куб. м, до 115,3 млрд куб. м, отказавшись детализировать это увеличение по направлениям экспорта. Между тем, поставки в Турцию удвоились в период с января по июль; двузначный рост поставок отмечался также в Болгарии, Румынии и Греции. Остальные поставки, по-видимому, пришлись на Китай.

Сначала – своим, а остальным – по совести

Закачка газа «Газпромом» в ПХГ в Европе сокращается не из-за его якобы «злонамеренности», комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Общая потребность в топливе растёт в мире быстрее, чем возможности добычи «Газпрома». По данным компании, она увеличилась за первое полугодие на 18,4%, до 298 млрд куб. м в годовом исчислении. Экспорт за этот период вырос на 23% или 21,7 млрд куб.м. Таким образом, наращивание поставок за рубеж идёт даже опережающими темпами по сравнению с производством.

Вместе с тем, сейчас в приоритете прежде всего внутренние потребности: заполнения газохранилищ в России, которые оказались в последние месяцы столь же опустошёнными, как и европейские ПХГ. Одной из причин специалисты называют минувшую холодную зиму, в результате которой из российских ПХГ были отобраны рекордные объемы газа (почти 61 млрд кубометров).

В таких условиях, отмечает аналитик, «Газпрому» приходится варьировать направления поставок. Их рост на восточном направлении в последнее время во многом связан с конъюнктурой цен: в Китае, в частности, из-за жаркой погоды и высокой плотности населения, наблюдается увеличение использования электроэнергии в целях кондиционирования, и стоимость газа будет оставаться сейчас и в ближайшей выше, чем в Европе.

Тем не менее, вполне вероятно, что российский монополист подспудно пытается «убить двух зайцев», предполагает Гойхман. Отдавая приоритет южным и восточным маршрутам, «Газпром», возможно, имеет в виду и стимулирование большей лояльности европейских властей к «Северному потоку-2».

Игра по правилам бывает жесткой

На европейском рынке природного газа возникла парадоксальная ситуация, когда покупатель, вопреки здравому смыслу, занимает позицию, ведущую к ухудшению условий поставок, а следовательно, и к удорожанию продукта для конечного потребителя, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. И это

происходит в то время, когда продавец, по понятным причинам, заинтересованный в высоких ценах на свою продукцию, пытается убедить контрагентов в необходимости инфраструктурной оптимизации, чтобы не только обеспечить прочность и безопасность торговых связей, но и снизить издержки, которые входят в конечную продажную стоимость.

Экономическая реальность такова, говорит Гожий, что российский газ важен для Европы как исходя из текущих потребностей хозяйственной системы Старого Света, так и с позиции перспектив кардинальной перестройки структуры производительных сил на основе перехода к энергетике без углеродного следа, где роль газа в качестве переходного энергоносителя только возрастет. Даже в периоды глубоко спада спроса на «голубое топливо» доля поставок нашего газа на европейский рынок не опускалась ниже 33%. Учитывая же сокращение собственной европейской добычи, а также ограниченность и дороговизну СПГ, для Европы даже в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставкам нет.

Преимущества прокачки газа через две нитки «Северного потока-2» как с точки зрения безопасности, так и с позиции калькуляции затрат, очевидны. Современная система транспортировки СП-2 явно превосходит по своим возможностям транзит через Белоруссию и Польшу (Ямал-Европа), не говоря уже о давно требующей модернизации украинской ГТС. В тоже время, налицо явные попытки манипулирования европейским законодательством (третий энергопакет) с целью ограничить загрузку балтийского маршрута.

Подобные действия, полагает Анатолий Гожий, противоречат не только (и даже не столько) интересам нашей страны, сколько потребностям возрождающейся после пандемии европейской экономики. В условиях попыток возведения вокруг чисто хозяйственного логистического вопроса стен политического абсурда наша сторона естественным образом использует методы воздействия на своих партнеров, соответствующие тем фундаментальным законам добросовестной конкуренции, на которых зиждется современное европейское общество.

Действия «Газпрома», уверен эксперт, обусловлены чисто экономическими соображениями и основываются на рыночных принципах взаимоотношений с партнерами. Несмотря на свое естественно доминирующее, обусловленное вполне объективными причинами положение на европейском рынке, российский газовый гигант не прибегает к крайним формам воздействия на европейцев, оставаясь в границах правового поля.