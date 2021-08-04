Инвесторы распродают нефть

На сырьевом рынке царят пессимистичные настроения. Инвесторы напуганы вспышкой Covid-19 в Китае и дальнейшим его распространением в США. По некоторым оценкам, из-за ограничений на передвижения по странам и между ними спрос на сырье может снизиться на 5-10% уже в самое ближайшее время. На этом фоне 3 августа стоимость нефти сорта Brent упала до двухнедельного минимума в 71,05 доллара, а цена WTI пробила отметку в 70 долларов и достигла 69,96 доллара за баррель.

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Опасения инвесторов далеко не беспочвенны: в Китае 300 новых случаев заражения за последние 10 дней и стабильный рост суточной заболеваемости в 15 провинциях. На этом фоне власти вновь вводят беспрецедентные по жесткости карантинные меры, запрещая жителям целых кварталов выходить на улицу, если в их районе обнаружен хотя бы один носитель вируса, пишет Finanz. В Нанкине, ставшем эпицентром новой вспышки, введен локдаун и закрыт аэропорт. Жителям Пекина рекомендовано не покидать город. Транспортное сообщение столицы с 23 наиболее опасными регионами прервано.

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Что касается США, то там все больше распространяется дельта-штамм – за минувшие сутки зафиксировано 129 тысяч новых случаев заражения. При этом среднее значение показателя за семь дней превосходит уровни лета прошлого года. Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально предупредил, что даже вакцинированные могут распространять вирус. А это значит, что возвращение к прежней мобильности – с открытыми границам и свободными перелетами – может быть отложено на неопределенный срок.

Август – не время для оптимизма

Начало августа для рынка нефти стало негативным: цены на сорт Brent понизились к концу июля почти на 3,7%, сорт WTI потерял около 4,8%, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» по товарным рынкам Оксана Лукичева. Наиболее значимым фактором для снижения цен стало усиленное распространение нового штамма COVID-19-DELTA в странах Азии и США, признает она. По мнению эксперта, этот фактор продолжит оказывать негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов, а также на темпы восстановления экономики в ближайший месяц.

В условиях высоких цен в июле сократили импорт нефти основные потребители – особенно Китай и Индия, которые начали потреблять накопленные запасы, что снизило локальный дефицит поставок, указывает эксперт. Иранский фактор продолжает создавать дополнительные риски для рынка, но остаётся сильно зависящим от политической игры. В августе должны возобновиться переговоры по иранской ядерной программе, остановленные после избрания нового президента Ирана. Оптимистичные ожидания скорого возвращения иранских баррелей на рынок сместились на 2022 год, но проблема для ОПЕК+ и прочих производителей явно остаётся.

Поэтому политика крупнейших производителей по балансированию рынка останется решающей для дальнейшего движения цен, говорит Лукичева. С августа ОПЕК+ приняла решение увеличивать добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно (мбс) с ежемесячным мониторингом баланса рынка нефти и возможным пересмотром решения в случае несоответствия рынку. Следующая встреча состоится 31 августа – 1 сентября. Учитывая все эти факторы, можно ожидать, что в ближайшее время рынок нефти останется под давлением, а цены протестируют уровень в 66-68 долларов за баррель, заключает аналитик.

Ковид, ФРС и техническая поддержка

Начало недели, действительно, выдалось для нефтяных котировок неудачным, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Впрочем, некоторую поддержку нефти оказали статистические данные из США, опубликованные во вторник днем. Согласно им, запасы сырой нефти за неделю перед 30 июля сократились на 879 тысяч баррелей, запасы бензина – на 5,8 миллиона баррелей. Сегодняшним утром котировки продолжили отскок после падения, и на 11 утра стоимость барреля Brent составила 73,36 доллара.

В фокусе инвесторов на этой неделе будут, по большей части, те же факторы, которые влияют на котировки последние несколько месяцев, полагает эксперт. Заболеваемость дельта-штаммом уже привела к закрытию нескольких крупных азиатских и австралийских городов – к примеру, Манилы и Брисбена. Это серьезно бьет по надеждам на восстановление спроса, особенно на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки, согласно июльским соглашениям картеля. Также крайне важными для трейдеров будут статистические данные из США касательно запасов и расходов топлива за июль.

Кроме того, в фокусе внимания будут дальнейшие заявления и действия ФРС США, готовящейся к заседанию в Джексон-Холле в середине месяца, а также ситуация вокруг госдолга США, которая должна разрешиться в течение недели-двух. По оценке Когана, предполагаемый коридор движения нефтяных котировок остаток текущей недели – от 70 до 75 долларов за баррель. Ниже цены на нефть, скорее всего, не упадут – по отметке в 70 долларов проходит очень сильная техническая поддержка.