Пекин обвалил китайский сектор онлайн-игр, а затем подбросил вверх спортивную индустрию

Инвестирующие в китайские акции участники рынка получили долгожданное облегчение в среду после того, как Пекин поддержал компании в сфере производства спортивных товаров и здорового образа жизни, сообщает Bloomberg.

Власти КНР обнародовали программу оздоровления нации, которая позволила китайскому фондовому рынку отыграть часть потерь после обвала акции компаний, производящих онлайн-игры.

Котировки производителей кроссовок и других спортивных компаний подскочили после того, как Пекин сообщил о программе, которая предусматривает увеличение числа фитнес-тренеров и людей, регулярно занимающихся спортом в течение следующих пяти лет.

Li Ning Co. выросла на 5,7%, в то время как Anta Sports Products Ltd. подорожала на 4,7%, причем акции обоих гонконгских производителей спортивной одежды достигли своих максимумов.

Планы Китая увеличить расходы на спорт в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года стали бальзамом для измотанных трейдеров после того, как регуляторные действия Пекина в последние недели привели к обвалу акций в ряде секторов - от образования до технологий. Намерения председателя КНР Си Цзиньпина решить проблему неравенства в китайской экономике заставляют инвесторов пересматривать свои планы на двух крупнейших фондовых рынках региона.

“Китай имеет хорошие возможности для развития своей спортивной индустрии”, - пишут аналитики Goldman Sachs Group Inc.

План Госсовета предусматривает увеличение спортивного сектора до 5 трлн юаней ($774 млрд) к 2025 году, что на 70% больше уровня 2019 года.

“Эти (планы) заполнят вакуум, появившийся после подавления бизнеса внешкольного образования”, - отметил главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй, - Это также поможет справиться с растущим уровнем безработицы среди молодого населения".

Программа предусматривает увеличение процента людей, регулярно занимающихся физкультурой. Некоторые другие меры включают строительство и реконструкцию более 2000 спортивных парков, фитнес-центров и общественных стадионов, а также развитие “специализированных” малых и средних компаний в области фитнес-индустрии, организацию спортивных мероприятий и производство фитнес-оборудования.

Сектор спортивнаой одежды стал надежным убежищем в этом году, поскольку репрессии в отношении финтеха, недвижимости и зарубежных листингов давили на рынок, отмечает Bloomberg.

Планы китайских властей продвигать спортивную индустрию резко контрастируют с недавними нападками на образовательный и технологический секторы.

Пекин в последнее время предпринял ряд шагов, которые должны обуздать частные предприятия, способствующие росту неравенства, увеличению финансовых рисков и оспаривающих авторитет правительства.

Во вторник государственное СМИ обвинило индустрию онлайн-игр в одурманивании молодых китайцев.

Газета Economic Information Daily сравнила онлайн-игры с «опиумом для ума». После этого акции Tencent Holdings Ltd. и других компаний сектора рухнули.

Однако затем обрушившая стоимость акций публикация исчезла с сайта издания, и они отыграли часть потерь. К завершению торгов бумаги подешевели более чем на шесть процентов. Статья ударила не по одной Tencent — падали акции конкурентов, NetEase (в начале торгов более чем на 15 процентов, затем остановившись на снижении в 7,8 процента) и Game developer XD (минус более чем 8 процентов).

В публикации выделялась популярная у учащихся игра Honor of Kings, за которой, как утверждается в тексте, они проводят по восемь часов в день. «Опиум для ума стал индустрией стоимостью в сотни миллиардов», — отмечали авторы статьи, подчеркивая, что никакому сектору нельзя позволять разрушить целое поколение.

Это актуализировало опасения по поводу новых регуляторных действий китайских властей в отношении местного бизнеса.

Впрочем, по мнению известного инвестора, американского миллиардера Рэя Далио, которым он поделился в соцсетях, финансисты, которые инвестируют свои средства в экономику Китая, ошибутся, если спишут регуляторные меры Поднебесной на «антикапитализм» правительства страны.

Как полагает Далио, инвесторы рискуют упустить из виду многие другие события, происходящие в КНР. Он при этом пояснил, что имеет в виду западных наблюдателей, которые не имеют прямого контакта с китайскими политиками и могут следить за событиями только по новостям.

В частности, ситуацию в сфере платного частного образования и репетиторства миллиардер объясняет намерениями Пекина уменьшить неравенство в стране, так как в такой огромной индустрии, как репетиторство, расходы растут по спирали. В этой связи и ограничения, которые накладываются на этот сектор, включают в себя запрет на репетиторство.

Американский инвестор отметил, что регуляторы Поднебесной «выясняют соответствующие правила игры» в быстро развивающейся среде рынков капитала.

Как пояснил Далио, когда всё так быстро меняется, это вызывает путаницу, которую можно ошибочно истолковать как антикапиталистические шаги.

«Но нельзя это интерпретировать эти колебания как изменения в тенденциях и не ожидайте, что государственный капитализм Китая станет копировать западный капитализм», — резюмировал он.

С миллиардером согласны также другие аналитики. В частности, партнёр Oliver Wyman Клаудия Ван заявила, что основная причина регуляторных действий китайских властей на самом деле связана с падением рождаемости.

По ее словам, в КНР, где стоимость образования стремительно растёт, все меньше семейных пар желают заводить детей. Правительство Китая вынуждено было отменить соответствующие штрафы и ограничения на допустимое количество детей в семье. При этом оно реализует политику, которая позволит обеспечить китайским семьям доступ к образованию и здравоохранению.