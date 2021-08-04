Курс доллара: названы факторы, которые могут ослабить рубль

Вчерашнюю сессию рубль завершил умеренным ростом к основным резервным мировым валютам несмотря на падение рынка «чёрного золота», на фоне которого «россиянин» прекратил попытки более мощного роста, который наблюдался большую часть вторника.

Так, по данным на 19:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял 72,96 руб., что на 10 коп. меньше, чем было сутками ранее. Чуть больше просел вчера евро – единая валюта ЕС в это же время стоила 86,51 руб. (-21,75 коп.) При этом в моменте доллар накануне опускался до 72,78 руб., а евро – до 86,40 руб.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, нацвалюта, которая почти весь вчерашний день торговалась в более солидном плюсе, закрылась немного притормозив в росте на фоне продолжившегося снижения мировых цен на «чёрное золото». Так, на торгах Лондонской биржи стоимость на контракты сорта марки Brent упала ещё на 1,8% – до 71,55 долл. за бочку, что стало минимумом с 21 июля.

Это происходит из-за того, что трейдеры продолжают закладывать в цены свои опасения относительно потенциальных перебоев в спросе на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Азии и прежде всего – в китайском Ухане.

Из положительных моментов следует отметить, что глобальные игроки находятся в позитивном ожидании новых стимулов, которые должны придать направление движения риску. Напомним, уже в пятницу будут опубликованы данные о безработице в США в июле.

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» рассказал, что накануне вечером рубль был немного нестабилен к основным резервным мировым валютам из-за волатильности на рынке «чёрного золота», цены на которое рухнули ещё в понедельник и продолжали снижаться во вторник. При этом эксперт считает, что динамика нефтяных котировок обусловлена опубликованными в понедельник данными по деловой активности в производстве за прошлый месяц для США и КНР.

Напомним, производственный индекс деловой активности (PMI) Поднебесной в июле составил 50,3 пункта, что стало минимумом с апреля 2020 года. Между тем PMI для США оказался ниже прогноза, составив 59,5 пункта. Кроме того, как предположил Беспалов, беспокойство инвесторов вызывает рост новых заболевших COVID-19, что вызывает ограничение деловой активности и потенциал восстановления спроса на нефть.

«Уже сегодня российское финансовое ведомство объявит запланированный объём покупок валюты в этом месяце. Ожидается, что впервые с января 2020 года он превысит 300 млрд руб. Кроме того, сегодня будут опубликованы индексы PMI в сфере услуг в России, США и Китае. Мы считаем, что всё это может оказать заметное влияние на формирование курса», – сказал эксперт.

Рубль может вернуться на низкие уровни

Аналитики банка «Санкт-Петербург в своём комментарии отметили, что накануне российская валюта умеренно укреплялась на фоне возросшего аппетита глобальных игроков к риску. При этом в кредитной организации не ждут серьёзных колебаний в обеих парах в ходе сегодняшней сессии.

«По нашему мнению, так как первичные данные по американскому рынку труда будут опубликованы уже ближе к закрытию торгов в России, курс нацвалюты, вероятнее всего останется на текущих уровнях. В частности, пару доллар-рубль мы видим в пределах 72,70-73,50», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» также считает, что до конца недели никаких серьёзных потрясений на валютном рынке не будет. Он считает, что несущественная реакция на провал сырьевых котировок в понедельник косвенно продемонстрировала поддержку со стороны спекулятивных потоков и покупок от нерезидентов.

«Также рынок пока сдержанно прогнозирует покупки российским финансовым ведомством в августе, что само по себе никак не повлияет на курс рубля на фоне сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьё. При таких условиях в ближайшей перспективе пара доллар-рубль будет находиться возле 73,00», – полагает Полевой.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что ещё в понедельник рубль демонстрировал большую устойчивость к внешнему негативу, особенно на фоне заметного снижения мировых цен на «чёрное золото». По его мнению, за динамикой рынка нефти стоят опасные тенденции в экономике КНР, а также непростая ситуация с пандемий СOVID-19.

«Мы полагаем, что это угрожает позициям российской валюты и может вернуть рубль на более низкие уровни», – резюмировал Бабин.